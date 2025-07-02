Будівництво «по беспределу»: рестораном перед Гігантом у Харкові зайнявся суд

Справа про будівництво ресторану майже впритул до пам’ятки архітектури – гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» у Харкові – дійшла до суду. Друге засідання відбулось 30 червня.

Гуртожиток харківського Політеху «Гігант» є пам’яткою архітектури у стилі конструктивізму, тому має охоронну зону. Ректор «ХПІ» Євген Сокол у січні поскаржився на будівництво до прокуратури. А 8 лютого був перший протест.

Наталя Дворнікова, архітекторка

Будівля настільки впритул прибудована до пам’ятки, що порушуються норми санітарні, містобудівні, містоохоронні. І ми не можемо просто закрити на це очі.

І була проти міськрада.

Сергій Кузьмін, заступник Харківського міського голови

Зупинити у 2023 році вдалося у вольовий спосіб. Але зараз, на жаль, будівництво продовжилось. Ми отримали від міністерства відмову в дозволі на проведення перевірки. Ми не можемо порівняти проєктну документацію з фактично тим, що є на ділянці.



І був припис департаменту культури і туризму ХОВА з вимогою припинити роботи. Але будівля виросла. І ще один протест був 23 березня.

Дмитро Булах, депутат Харківської міськради

Жоден державний орган не підтвердив, що тут є взагалі щось є законне. Це повністю “по беспределу”, вибачте, якщо відверто. Є інсайди. Що в цьому будівництві замішані інтереси когось зі столичних осіб, які постійно тиснуть на місцеві наші органи.

Врешті у травні з позовом до Київського райсуду пішла прокуратура. Слідство встановило, що у 2019 році фізична особа придбала ділянку біля гуртожитку з двома одноповерховими кафе і у 2021-му розпочала реконструкцію. Без необхідних дозволів Мінкульту та департаменту культури і туризму ХОВА.

Володимир Рисенко, юрист ГО «Харківський антикорупційний центр»

Прокуратура просить знести паркан, який збудований навколо самовільно захопленої невеликої ділянки міської територіальної громади, і привести будівлю у відповідність до того, як вона була до початку незаконного, як вважає прокуратура, будівництва.

Юлія Молчанова, начальниця юридичного відділу НТУ «ХПІ»

Затуляється фасад будівництвом. І з цього приводу ми підтримуємо позов прокурора. Проїзд, прохід, світло, протипожежні норми, санітарні і таке інше.

Замовниця будівництва Анжела Андрян у суді не з’являлась. Де вона – невідомо. Її інтереси представляє адвокат. На першому засіданні він взагалі вимагав закрити справу.

Святослав Халабурдін, адвокат замовниці будівництва Анжели Андрян

Верховний суд, розглядаючи подібні спори вказував, що це юрисдикція адміністративних судів.

Але суддя відмовила і слухання продовжили.

Володимир Рисенко, юрист ГО «Харківський антикорупційний центр»

Це спір про право, тому що знесення паркану і знесення надбудованих поверхів – неможливо таке рішення прийняти в адміністративному процесі. Це можна розглядати тільки в цивільному або в господарському.

У прокуратурі наголошують: на території пам’яток закон забороняє реконструкцію, наслідком якої є збільшення висотності. Слідчі бачать надбудову у два поверхи. Але це також є предметом спору.

Святослав Халабурдін, адвокат замовниці будівництва Анжели Андрян

Там висотність в містобудівних умовах та обмеженнях зазначена. Повністю відповідає. Там виключно два поверхи.

Володимир Рисенко, юрист ГО «Харківський антикорупційний центр»

Поверховість повинна за великим рахунком встановлювати експертиза. Тому що ми бачимо металеву конструкцію, всередині якої можна зробити два, три або взагалі чотири поверхи.

Юрист наголошує: не доводиться говорити про виконання забудовником навіть виданих містобудівних умов та обмежень, на які той посилається.

Володимир Рисенко, юрист ГО «Харківський антикорупційний центр»

У містобудівних умовах і обмеженнях сказано, що будувати треба відповідно до чинного законодавства з дотриманням протипожежних норм, санітарних норм, закону про охорону культурної спадщини. Ми відкриваємо закон про охорону культурної спадщини: будівництво у 20-метровій зоні заборонено навколо пам’ятки архітектури. А там 1,5-2 метри, які 20 метрів. Забудова в межах території пам’ятки архітектури – це автоматично клас СС-2. І повинна подаватися проєктна документація на дозвіл на будівництво. А будівництво здійснюється за нижчим класом СС-1. І там подається повідомлення про початок будівельних робіт без проєкту. І саме тому ми не знаємо, а що власне там будується. І з цього проблема.

У підготовчому засіданні оголосили перерву до 28 липня. Аби надала необхідні документи міськрада. А також Харківський антикорупційний центр та медіа “Люк”, які хочуть виступати у справі третьою стороною. Це дасть їм можливість подавати позови та висловлювати думку у процесі.