“По беззаконню”: ресторан перед Гігантом у Харкові будують, попри заборону

У Харкові 23 березня знову протестували проти будівництва в охоронній зоні пам’ятки архітектури – гуртожитку НТУ “ХПІ” на вулиці Сковороди.

“Ми вже не вивозимо всю цю байду”, “Гігант витримає, а ось репутація забудовників ні за що”, “Гігант – пам’ятка архітектури, ви – забудовна помилка” – плакати з такими гаслами принесли під паркан, яким огороджено будівництво ресторану “Зорі” у Харкові активісти. Це вже не перший протест. І після попереднього звільнили головного архітектора Харкова Тетяну Поліванову. На ситуацію відреагували у ХОВА, мерії та прокуратурі. Однак споруда перед “Гігантом” зростає, вже перетворюючись на триповерхову.

“Жоден державний орган не підтвердив, що тут є взагалі щось є законне. Це повністю “по бєспрєдєлу”, вибачте, якщо відверто. Усі: і ДСНС, і міські служби, й обласні – всі кажуть, що це незаконно. Порушено просто десятки норм чинного законодавства“, – повідомив у коментарі МГ “Об’єктив” один з організаторів протесту, депутат Харківської міської ради Дмитро Булах.

За час, що минув із попередньої акції проти незаконного будівництва, активісти отримали офіційні відповіді від мерії та ХОВА, а Київська районна прокуратура почала готувати судовий позов. Поки ж справа не в суді, Департамент культури ХОВА спрямував забудовникам припис про припинення робіт.

Однак із лютого будівельники вже встигли залити бетонні перекриття для наступного поверху будівлі.

Тож учасники акції протесту підписали чергові два звернення – до прокуратури та Міністерства розвитку громад і територій. Міністерство поінформували: “цинічне нехтування законодавством України та демонстративне спотворення архітектурного обліку Харкова призводить до збурення соціально-політичної ситуації у прифронтовому місті та ризиків громадських протестів”.

Булах зазначив: саме у зв’язку зі створенням соціально-політичної напруги у прифронтовому Харкові планує звертатися ще й до СБУ.

“Наступного тижня, я думаю, що я звернусь до пана Малюка. Це фактично провокація, підбурення соціально-політичної напруги в нашому місті, прифронтовому місті, де фронт проходить десь за 20 км звідси. І це підбурює людей до певних дій. Це неправильно”, – пояснив депутат.

Він також поділився думкою про те, чому забудовники об’єкта можуть так нахабно порушувати закон.

“Є інсайди, тому що в цьому будівництві замішані якісь люди, які виконують державні та місцеві функції. Кажуть, що в цьому будівництві замішані якісь київські, столичні інтереси, когось зі столичних осіб, які постійно тиснуть на місцеві наші органи. Я хочу помилятися. Сподіваюсь, що це не так“, – сказав Дмитро Булах.

Тож активісти готуються бути присутніми на судах, як тільки Київська окружна прокуратура Харкова звернутися до Феміди по знесення незаконної споруди. Обіцяють не дати “спустити на гальмах” скандальну справу.

Нагадаємо, будівництво нібито двоповерхового ресторану біля пам’ятника архітектури – гуртожитку НТУ “ХПІ” “Гігант” відновилося у січні 2025 року. Ректор вишу Євген Сокіл 31 січня звернувся до Київської окружної прокуратури Харкова з проханням провести перевірку правомірності будівництва в охоронній зоні пам’ятки архітектури. У своєму листі Сокіл наголосив: споруду зводять лише за півтора метра від будівлі гуртожитку. У результаті всі кімнати, які виходять вікнами на цю споруду, залишаться без денного світла та доступу повітря. Департамент культури та туризму ХОВА підтвердив, що “Гігант” – пам’ятка архітектури місцевого значення. Чиновники виїжджали на місце та склали акт про порушення. Вони наголосили, що роботи не узгодили з департаментом, як це має бути згідно із законом. До процесу долучилася Харківська обласна прокуратура, яка повідомила, що здійснює перевірку законності будівництва. Заступник мера Харкова Сергій Кузьмін зазначив, що у 2023 році, як тільки будівництво почалося, його вдалося зупинити. Отримати доступ до проєктної документації мерія не може, бо під час воєнного стану діє мораторій на перевірки. Кузьмін пояснював, що востаннє на сесії міськради питання про земельну ділянку, на якій зараз відновили будівництво, розглядали ще у 2010 році. Саме тоді ця земля перейшла у приватну власність.