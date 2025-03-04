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Поліванова вже не головна архітекторка Харкова, Терехов її звільнив – офіційно

Політика 18:32   04.03.2025
Оксана Горун
Олена Нагорна
Поліванова вже не головна архітекторка Харкова, Терехов її звільнив – офіційно Фото: redpost.com.ua

Мер Харкова Ігор Терехов справді звільнив Тетяну Поліванову з посади головної архітекторки міста – директорки департаменту містобудування та архітектури міськради.

Цю інформацію, яку раніше оприлюднила ГО «Харківський антикорупційний центр», підтвердили журналістам у пресслужбі міської ради.

На сайті мерії в.о. директора департаменту містобудування та архітектури вказаний Андрій Козлов.

Тетяна Поліванова – знакова особистість для Харкова. Посаду директорки департаменту містобудування та архітектури міськради – головної архітекторки Харкова вона обіймала з 2019 року. Перед тим, як піти працювати в мерію, вона багато років створювала архітектурні проєкти, які реалізовували в місті. Зокрема, має відношення до проєктування мікрорайонів «Сонячний» (1986 рік) та «Горизонт-3» (1992 рік), ресторану «Дракон, який злітає» (1997 рік), низки реконструкцій. Поліванова очолювала «Харків-проєкт», а згодом ТОВ «Ароф». Останнє брало участь, зокрема, у реконструкції зоопарку та саду Шевченка (друга половина 2010-х років).

Навколо Поліванової періодично виникали скандали – і пов’язані з дивними архітектурними рішеннями, і з підозрами в кумівстві та розслідуваннями антикорупціонерів. Проте фінальним акордом її кар’єри стала історія з будівництвом кафе в охоронній зоні пам’ятки архітектури – гуртожитку НТУ “ХПІ” “Гігант”. Під час акції протесту проти цієї забудови 8 лютого учасники збирали підписи за звільнення Поліванової. Самим будівництвом уже зайнялася обласна прокуратура.

У ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомили: Поліванова у принципі не перебуває у місті з початку повномасштабного вторгнення. За даними антикорупціонерів, вона виїхала в Італію та не поверталася.

Офіційно причину звільнення Поліванової у мерії не коментували.

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Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 18:32;

  • Кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов справді звільнив Тетяну Поліванову з посади головної архітекторки міста – директорки департаменту містобудування та архітектури міськради.".