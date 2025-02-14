Скандал із “Гігантом”: головну архітекторку “в екзилі” вимагають звільнити

У Харкові набирає обертів скандал навколо будівництва ресторану перед пам’яткою архітектури – гуртожитком НТУ “ХПІ” в самому центрі міста.

Про розвиток подій повідомив один з організаторів та учасників протесту проти будівництва біля стін “Гіганта” – депутат міськради Дмитро Булах. Він зазначив, що учасники акції минулої суботи зібрали понад 100 підписів під двома зверненнями (до мера Ігоря Терехова та до ХОВА).

“У середині тижня звернення були отримані адресатами, – зазначив депутат. – Під покровом зрозумілих обмежень воєнного часу в нас намагаються просто вкрасти шматок міста. Це гра з вогнем, не варто так. Сподіваюсь і через це розуміння обласна військова адміністрація, а саме департамент культури, виніс припис щодо відповідності будівництва законодавству. Дякую їм за це. Чекаємо реакції міського голови щодо звільнення головного архітектора в екзилі пані Тетяни Поливанової (за заявами учасників протесту, Поліванової немає в Харкові з моменту початку повномасштабної війни – Ред.). Пора прощатися, як написав Харківський антикорупційний центр. І чекаємо реакції системи правопорядку на ці дії. Порушення очевидні. Роботи повинні бути зупинені. Інакше, це викличе набагато більш жорстку реакцію громади, я в цьому впевнений”.

Після акції протесту, яка відбулася біля стін “Гіганта” минулими вихідними, будівництвом зайнялася прокуратура. Також на ситуацію відреагували у ХОВА. Заяву щодо того, що відбувається, опублікували на офіційному сайті адміністрації. Там заявили, що охоронна зона навколо пам’ятника архітектури – 20 метрів. При цьому у зверненні до прокуратури ректор НТУ “ХПІ” Євген Сокол повідомив, що відстань між гуртожитком та об’єктом будівництва становить близько 1,5 метра.

“Департаментом культури та туризму ХОВА проведено виїзд та візуальний огляд за вказаною адресою і складено відповідний акт від 16.01.2024. За результатами обстеження виявлено порушення вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, — проінформувала пресслужба ХОВА. — Таким чином Департаментом направлено припис від 31.01.25 на адресу власника об’єкта, на якому здійснюється реконструкція. Матеріали направлені до Харківської обласної прокуратури”.