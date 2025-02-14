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Скандал с «Гигантом»: главного архитектора Харькова «в экзиле» требуют уволить

Общество 15:56   14.02.2025
Оксана Горун
Скандал с «Гигантом»: главного архитектора Харькова «в экзиле» требуют уволить

В Харькове набирает обороты скандал вокруг строительства ресторана перед памятником архитектуры — общежитием НТУ «ХПИ» в самом центре города.

О развитии событий сообщил один из организаторов и участников протеста против строительства у стен «Гиганта» — депутат горсовета Дмитрий Булах. Он отметил, что участники акции в минувшую субботу собрали более 100 подписей под двумя обращениями (к мэру Игорю Терехову и в ХОВА).

«В середине недели обращения были получены адресатами, — отметил депутат. — Под сенью понятных ограничений военного времени у нас пытаются просто украсть кусок города. Это игра с огнем, не стоит так. Надеюсь и благодаря этому пониманию областная военная администрация, а именно департамент культуры, вынес предписание о соответствии строительства законодательству. Спасибо им за это. Ждем реакции городского головы по увольнению главного архитектора «в экзиле» Татьяны Поливановой (по заявлениям участников протеста, Поливановой нет в Харькове с момента начала полномасштабной войны — Ред.). Пора прощаться, как написал Харьковский антикоррупционный центр. И ждем реакции системы правопорядка на эти действия. Нарушения очевидны. Работы должны быть остановлены. Иначе это вызовет гораздо более жесткую реакцию громады, я в этом уверен.

После акции протеста, которая прошла у стен «Гиганта» на минувших выходных, стройкой занялась прокуратура. Также на ситуацию отреагировали в ХОВА. Заявление по поводу происходящего опубликовали на официальном сайте администрации. Там заявили, что охраняемая зона вокруг памятника архитектуры — 20 метров. При этом в обращении в прокуратуру ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол сообщил, что расстояние между общежитием и объектом строительства составляет около 1,5 метра.

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«Департаментом культуры и туризма ХОВА проведен выезд и визуальное освидетельствование по указанному адресу и составлен соответствующий акт от 16.01.2024. По результатам обследования выявлены нарушения требований Закона Украины «Об охране культурного наследия», — проинформировала пресс-служба ХОВА. — Таким образом, Департаментом направлено предписание от 31.01.25 в адрес владельца объекта, на котором осуществляется реконструкция. Материалы направлены в Харьковскую областную прокуратуру».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 15:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове набирает обороты скандал вокруг строительства ресторана перед памятником архитектуры — общежитием НТУ «ХПИ» в самом центре города".