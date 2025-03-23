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«По беспределу»: ресторан перед Гигантом в Харькове строят, несмотря на запрет

Общество 14:27   23.03.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
«По беспределу»: ресторан перед Гигантом в Харькове строят, несмотря на запрет

В Харькове 23 марта вновь протестовали против строительства в охранной зоне памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ»  на улице Сковороды.

«Мы уже не вывозим всю эту байду», «Гигант выдержит, а вот репутация застройщиков ни за что», «Гигант — памятник архитектуры, вы — застройная ошибка» — плакаты с такими лозунгами принесли под забор, которым огорожено строительство ресторана «Зорі» в Харькове активисты. Это уже не первый протест. И после предыдущего уволили главного архитектора Харькова Татьяну Поливанову. На ситуацию отреагировали в ХОВА, мэрии и прокуратуре. Однако постройка перед «Гигантом» растет, уже превращаясь в трехэтажную.

«Ни один государственный орган не подтвердил, что здесь есть вообще что-то законное. Это полностью «по беспределу», извините, если откровенно. Все: и ГСЧС, и городские службы, и областные – все говорят, что это незаконно. Нарушены просто десятки норм действующего законодательства», — сообщил в комментарии МГ «Объектив» один из организаторов протеста, депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

За время, которое прошло с предыдущей акции против незаконной стройки, активисты получили официальные ответы от мэрии и ХОВА, а Киевская районная прокуратура начала готовить судебный иск. Пока же дело не в суде, Департамент культуры ХОВА направил застройщикам предписание о прекращении работ.

Однако с февраля строители уже успели залить бетонные основания для следующего этажа здания.

Так что участники акции протеста подписали очередные два обращения — в прокуратуру и Министерство развития громад и территорий. Министерство проинформировали: «циничное пренебрежение законодательством Украины и демонстративное искажение архитектурного учета Харькова приводит к возмущению социально-политической ситуации в прифронтовом городе и рискам общественных протестов».

Булах отметил: именно в связи с созданием социально-политического напряжения в прифронтовом Харькове планирует обращаться еще и в СБУ.

«На следующей неделе, я думаю, что я обращусь к господину Малюку. Это фактически провокация, подстрекательство социально-политического напряжения в нашем городе, прифронтовом городе, где фронт проходит где-то в 20 км отсюда. И это подстрекает людей к определенным действиям. Это неправильно», — пояснил депутат.

Он также поделился и мнением о том, почему застройщики объекта могут так нагло нарушать закон.

строительство перед Гигантом в Харькове

«Есть инсайды, что в этом строительстве замешаны какие-то люди, выполняющие государственные и местные функции. Говорят, что в этом строительстве замешаны какие-то киевские, столичные интересы, кого-то из столичных лиц, постоянно давящих на местные наши органы. Я хочу ошибаться. Надеюсь, что это не так», — сказал Дмитрий Булах.

Так что активисты готовятся присутствовать на судах, как только Киевская окружная прокуратура Харькова обратится к Фемиде для сноса незаконной постройки. Обещают не дать «спустить на тормозах» скандальное дело.

Протест против строительства перед Гигантом в Харькове

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Напомним, строительство якобы двухэтажного ресторана возле памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» возобновилось в январе 2025 года. Ректор вуза Евгений Сокол 31 января обратился в Киевскую окружную прокуратуру  Харькова с просьбой провести проверку правомерности строительства в охранной зоне памятника архитектуры. В своем письме Сокол подчеркнул: постройку возводят всего в полутора метрах от здания общежития. В итоге все комнаты, которые выходят окнами на это сооружение, останутся без дневного света и доступа воздуха. Департамент культуры и туризма ХОВА подтвердил, что «Гигант» — памятник архитектуры местного значения. Чиновники выезжали на место и составили акт о нарушениях. Они подчеркнули, что работы не согласовали с департаментом, как это положено по закону. К процессу подключилась Харьковская областная прокуратура, которая сообщила, что проводит проверку законности строительства. Заместитель мэра Харькова Сергей Кузьмин отметил, что в 2023 году, как только строительство началось, его удалось остановить. Получить доступ к проектной документации мэрия не может, потому что во время военного положения действует мораторий на проверки. Кузьмин пояснял, что последний раз на сессии горсовета вопрос о земельном участке, на котором сейчас возобновили строительство, рассматривали еще в 2010 году. Именно тогда эта земля перешла в частную собственность.

строительство перед Гигантом в Харькове 2

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 14:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 23 марта вновь протестовали против строительства в охранной зоне памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ»  на улице Сковороды".