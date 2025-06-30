Закрити справу «Гіганта» у Харкові – чи ухвалив це суд, деталі засідання

У Київському райсуді Харкова 30 червня відбулося засідання у справі щодо будівництва біля гуртожитку НТУ «ХПІ», більше відомого як «Гігант». На засіданні побував кореспондент МГ «Об’єктив».

Суддя відмовила в ухваленні клопотання адвоката забудовника Анжели Андрян щодо закриття справи. Чому це просила сторона відповідача, пояснив адвокат Святослав Халабурдін.

«Ми вважаємо, що відповідач діяв абсолютно законно у відповідності до документів дозвільного характеру, які видані органами державної влади по місцевому самоврядуванню. Я просив закрити провадження у справі, враховуючи позиції Верховного суду. Верховний суд, розглядаючи подібні спори, вказував, що це юрисдикція адміністративних судів», – зазначив Халабурдін.

На питання, чому Анжели Андрян не з’являється на засідання, Халабурдін відповів так:

«Я не знаю, це її вибір – з’являтися чи не з’являтися», – відповів адвокат.

А розгляд клопотання про долучення в якості третьої сторони ГО «ХАЦ» та медіа «Люк» – відклали. Аби вони донесли документи.

У підготовчому засіданні оголосили перерву до 28 липня.

Нагадаємо, 26 червня у Харкові почали розглядати справу будівництва біля гуртожитку НТУ «ХПІ» «Гігант» на вулиці Сковороди. Громадськість домоглася реакції влади та прокуратури на той факт, що в охоронній зоні пам’ятки архітектури намагаються звести триповерховий ресторан. А ректор вишу Євген Сокіл звернувся до прокуратури з вимогою провести перевірку правомірності будівництва, адже всі кімнати, які виходять вікнами на споруду, залишаться без денного світла та доступу повітря. Прокуратура виявила порушення та звернулася в суд. На підготовче засідання забудовниця Анжела Андрян не з’явилася. Але прийшов її адвокат, який вимагав просто закрити провадження, розповідав МГ «Об’єктив» представник ГО «ХАЦ» Євген Лісічкін. Аргументував свої вимоги юрист тим, що це адміністративне провадження, яке не має розглядати Київський райсуд. Прокуратура ж своєю чергою вимагає від забудовника привести ділянку до містобудівних норм. Також Лісічкін повідомив, що спільно з виданням «ЛЮК» Харківський антикорупційний центр подав клопотання з проханням бути третьою стороною у справі.