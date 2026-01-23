Що з ресторанним бізнесом у Харкові: мерія назвала цифри
Впродовж 2025 року в Харкові відкрилися 94 нові заклади ресторанного господарства, інформують у пресслужбі міськради.
Зокрема, роботу почали 74 кав’ярні, 18 кафе та дві піцерії.
«Станом на сьогодні в місті функціонують близько 1,7 тис. підприємств громадського харчування та 1,1 тис. об’єктів побутового обслуговування», – зазначили у мерії.
З них близько 180 закладів оснащені генераторами на випадок відключень електроенергії, уточнили у міськраді.
Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року на Харківщині закрив власну справу 20481 підприємець. Це третій показник в Україні, інформував ресурс «Опендатабот».
У Харківській міськраді повідомляли, що у 2025 році 11008 ФОПів виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.
«Протягом січня-грудня 2025 року 424 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 січня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 128,6 тис. осіб, тоді як на початок 2025 року їх було 117,9 тис», – зазначили у мерії.
