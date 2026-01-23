Live

Що з ресторанним бізнесом у Харкові: мерія назвала цифри

Суспільство 12:05   23.01.2026
Вікторія Яковенко
Що з ресторанним бізнесом у Харкові: мерія назвала цифри Фото: Харківська міськрада

Впродовж 2025 року в Харкові відкрилися 94 нові заклади ресторанного господарства, інформують у пресслужбі міськради.

Зокрема, роботу почали 74 кав’ярні, 18 кафе та дві піцерії.

«Станом на сьогодні в місті функціонують близько 1,7 тис. підприємств громадського харчування та 1,1 тис. об’єктів побутового обслуговування», – зазначили у мерії.

З них близько 180 закладів оснащені генераторами на випадок відключень електроенергії, уточнили у міськраді.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року на Харківщині закрив власну справу 20481 підприємець. Це третій показник в Україні, інформував ресурс «Опендатабот».

У Харківській міськраді повідомляли, що у 2025 році 11008 ФОПів виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

«Протягом січня-грудня 2025 року 424 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 січня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 128,6 тис. осіб, тоді як на початок 2025 року їх було 117,9 тис», – зазначили у мерії.

Читайте також: За тиждень у Харкові майже півтори тисячі хворих на грип та ГРВІ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода
«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода
23.01.2026, 13:09
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
ДСНС: у Васищеві в пожежі постраждав чоловік, вогонь вирував не через “приліт”
ДСНС: у Васищеві в пожежі постраждав чоловік, вогонь вирував не через “приліт”
23.01.2026, 09:17
Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
23.01.2026, 11:12
З ночі Лозівська громада під атакою: є проблеми зі світлом та водою
З ночі Лозівська громада під атакою: є проблеми зі світлом та водою
23.01.2026, 10:16
Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
23.01.2026, 09:50

Новини за темою:

16.07.2025
Пристрасті навколо “Гіганта”: замовниця будівництва кафе теж подала до суду
13.07.2025
Кафе палає в одном з районів Харкова (оновлено)
24.02.2025
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
11.02.2025
У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото)
15.01.2025
У Харкові судитимуть парубка, підозрюваного у серійних крадіжках з кав’ярень


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що з ресторанним бізнесом у Харкові: мерія назвала цифри», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж 2025 року в Харкові відкрилися 94 нові заклади ресторанного господарства, інформують у пресслужбі міськради.".