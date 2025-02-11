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У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото)

Події 12:40   11.02.2025
Вікторія Яковенко
У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Ввечері 9 лютого у кафе на проспекті Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями.

«Внаслідок сварки 39-річний харків’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета Форт-17 у бік опонентів. Поранення дістали 48 та 56-річні чоловіки. Постраждалі від госпіталізації відмовились», – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Також поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, стріляв. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

стрельба в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
стрельба в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 9 лютого у кафе на проспекті Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями.".