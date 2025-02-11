У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото)

Ввечері 9 лютого у кафе на проспекті Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями.

«Внаслідок сварки 39-річний харків’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета Форт-17 у бік опонентів. Поранення дістали 48 та 56-річні чоловіки. Постраждалі від госпіталізації відмовились», – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Також поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, стріляв. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.