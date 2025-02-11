У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Ввечері 9 лютого у кафе на проспекті Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями.
«Внаслідок сварки 39-річний харків’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета Форт-17 у бік опонентів. Поранення дістали 48 та 56-річні чоловіки. Постраждалі від госпіталізації відмовились», – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази.
Також поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, стріляв. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Читайте також: Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: кафе, поліція, стрельба, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У кафе в Харкові сталася стрілянина: поліція розібралась у ситуації (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 9 лютого у кафе на проспекті Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями.".