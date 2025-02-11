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Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор

Події 11:08   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор

Про те, що штраф за домашнє насильство виписали 36-річному харків’янину, розповіли у ГУ Нацполіції України у Харківській області.

Повідомлення про те, що мешканець Салтівського району поводиться агресивно і кидається з кулаками, копам повідомила його співмешканка.

“Працівники сектору протидії домашньому насильству виявили 36-річного порушника, щодо якого склали адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис щодо кривдника у формі заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою строком на 3 доби“, – зазначили копи.

Також копи попередили кривдника, що надалі через таку поведінку правоохоронці можуть порушити вже кримінальну справу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 11:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що штраф за домашнє насильство виписали 36-річному харків’янину, розповіли у ГУ Нацполіції України у Харківській області.".