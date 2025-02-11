Затримують із наркотиками щодня: копи про ситуацію із забороненими речовинами
Про те, що щодня затримують тих, хто намагається провезти наркотики, розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.
Лише за минулу добу правоохоронці затримали шістьох людей, у яких, ймовірно, були при собі заборонені речовини.
“Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження”, – зазначили патрульні.
Тепер ними займатимуться слідчі.
“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – нагадали правоохоронці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: наркотики, патрульні, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 09:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що щодня затримують тих, хто намагається провезти наркотики, розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.".