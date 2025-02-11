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Затримують із наркотиками щодня: копи про ситуацію із забороненими речовинами

Події 09:59   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Затримують із наркотиками щодня: копи про ситуацію із забороненими речовинами

Про те, що щодня затримують тих, хто намагається провезти наркотики, розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.

Лише за минулу добу правоохоронці затримали шістьох людей, у яких, ймовірно, були при собі заборонені речовини.

“Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження”, – зазначили патрульні.

Тепер ними займатимуться слідчі.

“Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність”, – нагадали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 09:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що щодня затримують тих, хто намагається провезти наркотики, розповіли в облуправлінні Патрульної поліції у Харківській області.".