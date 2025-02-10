Подружжя, що вбило харків’янок заради немовля, отримало довічне – DW

Суд Мангайма в Німеччині засудив до довічного ув’язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство українки та її матері та у викраденні дитини, повідомляє DW.

Вбивство українки та її матері сталося у березні 2024 року.

У понеділок, 10 лютого, суд припустив, що подружжя планувало видати дитину однієї з жертв за власну, і встановив особливу тяжкість цього злочину. Це означає, що дострокове звільнення з в’язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим.

Обидва підсудних зізналися у скоєнні злочинів і висловили каяття. Чоловік заявив, що забив двох жінок до смерті гумовим молотком.

Мотивом злочину стало бажання подружжя мати дівчинку.

За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої. Вбивство скоїли після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя запросило жертв під приводом святкування дня народження.

Тіло 51-річної бабусі викраденої дитини після двотижневих пошуків знайшли на березі озера біля міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну знайшла тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити.

Мати, бабуся та дитина мешкали у центрі розміщення біженців у Німеччині, куди вони переїхали з України, рятуючись від війни. “Щоб збільшити шанси на викрадення дитини, 44-річна жінка вступила до групи підтримки українських біженців у Telegram, через яку у січні 2024 року зв’язалася з 27-річною жертвою, коли вона шукала перекладача для майбутнього народження доньки”, – зазначили у прокуратурі.

На момент вбивства матері і бабусі дівчинці було лише п’ять тижнів. У подружжя обвинувачених вже є діти, яких вони виховували разом. У жінки – двоє синів від першого шлюбу, а також восьмирічний на момент злочину спільний син. У чоловіка, за даними видання, є донька від першого шлюбу, яку він, однак, рідко бачив.

Чоловік зізнався психологам, що прагнув зробити дружину щасливою, здійснивши її мрію про доньку. Зловмисники розглядали різні варіанти отримати дівчинку, зокрема викрадення новонародженого немовля у лікарні. Зрештою, однак, з’явився план викрасти дитину однієї з українських біженок.

Знання російської як привід для знайомства

Зловмисниця вільно володіє російською. Вона – донька росіянки і російського німця – народилася у Казахстані і приїхала до Німеччини у віці 15 років. Познайомившись з українками, жінка наполегливо пропонувала допомогу з перекладом у різних інстанціях.

Зловмисниця вже після народження дитини 27-річної українки під приводом допомоги біженці отримала без її відома свідоцтво про народження для дитини під інше ім’я, під яким подружжя і планувало виховувати дівчинку після вбивства її матері. Рідним і знайомим подружжя розповідало різні версії того, звідки взялася дівчинка. Зокрема, що її буцімто привезли з Чехії.