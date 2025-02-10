Супругам, убившим харьковчанок ради младенца, в Германии дали пожизненное – DW
Суд Мангайма в Германии приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа за убийство украинки и ее матери и в похищении ребенка, сообщает DW.
Убийство украинки и ее матери произошло в марте 2024 года.
В понедельник, 10 февраля, суд предположил, что супруги планировали выдать ребенка одной из жертв за собственного, и установил особую тяжесть этого преступления. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы для осужденных после 15 лет практически невозможно.
Оба подсудимых признались в совершении преступлений и выразили раскаяние. Мужчина заявил, что забил двух женщин до смерти резиновым молотком.
Мотивом преступления стало желание супругов иметь девочку.
По версии прокуратуры, супруги убили 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать ребенка последней. Убийство совершили после того, как злоумышленники тайком подложили жертвам в пищу психотропные вещества. Вероятно, это произошло во время ужина в китайском ресторане, куда супруги пригласили жертв под предлогом празднования дня рождения.
Тело 51-летней бабушки похищенного ребенка после двухнедельных поисков обнаружили на берегу озера возле города Хокенгайм. Несколькими днями ранее полиция в Хоккенгайме на берегу Рейна нашла тело ее дочери с признаками насильственной смерти. После убийства 27-летнюю женщину пытались сжечь.
Мать, бабушка и ребенок жили в центре размещения беженцев в Германии, куда они переехали из Украины, спасаясь от войны.
«Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, по которой в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для будущего рождения дочери», — отметили в прокуратуре.
На момент убийства матери и бабушки девочке было всего пять недель. У супругов обвиняемых уже есть дети, которых они воспитывали вместе. У женщины – двое сыновей от первого брака, а также восьмилетний на момент преступления общий сын. У мужчины, по данным издания, есть дочь от первого брака, которую он, однако, редко видел.
Муж признался психологам, что стремился сделать жену счастливой, осуществив ее мечту о дочери. Злоумышленники рассматривали разные варианты получить девочку, в том числе похищение новорожденного младенца в больнице. В конце концов появился план похитить ребенка одной из украинских беженок.
Злоумышленница свободно владеет русским. Она – дочь россиянки и русского немца – родилась в Казахстане и приехала в Германию в возрасте 15 лет. Познакомившись с украинками, женщина упорно предлагала помощь с переводом в разных инстанциях.
Злоумышленница уже после рождения ребенка 27-летней украинки под предлогом помощи беженке получила без нее свидетельство о рождении для ребенка под другое имя, под которым супруги и планировали воспитывать девочку после убийства ее матери. Родным и знакомым супруги рассказывали разные версии, откуда взялась девочка. В частности, ее якобы привезли из Чехии.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: германия, младенец, суд;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 21:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд Мангайма в Германии приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа за убийство украинки и ее матери и в похищении ребенка, сообщает DW.".