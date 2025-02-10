Live
  • Пн 10.02.2025
  • Харьков  -6°С
  • USD 41.47
  • EUR 43.03

Супругам, убившим харьковчанок ради младенца, в Германии дали пожизненное – DW

Мир 21:59   10.02.2025
Оксана Якушко
Супругам, убившим харьковчанок ради младенца, в Германии дали пожизненное – DW Маргарита из Харькова работала кондитером Фото: Арина Якубовская / Facebook

Суд Мангайма в Германии приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа за убийство украинки и ее матери и в похищении ребенка, сообщает DW.

Убийство украинки и ее матери произошло в марте 2024 года.

В понедельник, 10 февраля, суд предположил, что супруги планировали выдать ребенка одной из жертв за собственного, и установил особую тяжесть этого преступления. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы для осужденных после 15 лет практически невозможно.

Оба подсудимых признались в совершении преступлений и выразили раскаяние. Мужчина заявил, что забил двух женщин до смерти резиновым молотком.

Мотивом преступления стало желание супругов иметь девочку.

По версии прокуратуры, супруги убили 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать ребенка последней. Убийство совершили после того, как злоумышленники тайком подложили жертвам в пищу психотропные вещества. Вероятно, это произошло во время ужина в китайском ресторане, куда супруги пригласили жертв под предлогом празднования дня рождения.

Тело 51-летней бабушки похищенного ребенка после двухнедельных поисков обнаружили на берегу озера возле города Хокенгайм. Несколькими днями ранее полиция в Хоккенгайме на берегу Рейна нашла тело ее дочери с признаками насильственной смерти. После убийства 27-летнюю женщину пытались сжечь.

Мать, бабушка и ребенок жили в центре размещения беженцев в Германии, куда они переехали из Украины, спасаясь от войны.

«Чтобы увеличить шансы на похищение ребенка, 44-летняя женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, по которой в январе 2024 года связалась с 27-летней жертвой, когда она искала переводчика для будущего рождения дочери», — отметили в прокуратуре.

На момент убийства матери и бабушки девочке было всего пять недель. У супругов обвиняемых уже есть дети, которых они воспитывали вместе. У женщины – двое сыновей от первого брака, а также восьмилетний на момент преступления общий сын. У мужчины, по данным издания, есть дочь от первого брака, которую он, однако, редко видел.

Муж признался психологам, что стремился сделать жену счастливой, осуществив ее мечту о дочери. Злоумышленники рассматривали разные варианты получить девочку, в том числе похищение новорожденного младенца в больнице. В конце концов появился план похитить ребенка одной из украинских беженок.

Злоумышленница свободно владеет русским. Она – дочь россиянки и русского немца – родилась в Казахстане и приехала в Германию в возрасте 15 лет. Познакомившись с украинками, женщина упорно предлагала помощь с переводом в разных инстанциях.

Злоумышленница уже после рождения ребенка 27-летней украинки под предлогом помощи беженке получила без нее  свидетельство о рождении для ребенка под другое имя, под которым супруги и планировали воспитывать девочку после убийства ее матери. Родным и знакомым супруги рассказывали разные версии, откуда взялась девочка. В частности, ее якобы привезли из Чехии.

Читайте также: Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП
Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП
10.02.2025, 18:52
Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹
Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹
10.02.2025, 18:19
Новости Харькова — главное за 10 февраля: обстрелы, трагедия на озере
Новости Харькова — главное за 10 февраля: обстрелы, трагедия на озере
10.02.2025, 22:15
Супругам, убившим харьковчанок ради младенца, в Германии дали пожизненное – DW
Супругам, убившим харьковчанок ради младенца, в Германии дали пожизненное – DW
10.02.2025, 21:59
В каком районе Харькова может открыться следующая подземная школа: данные мэра
В каком районе Харькова может открыться следующая подземная школа: данные мэра
10.02.2025, 20:22
Терехов и пес Патрон открыли новую подземную школу в Харькове (видео, фото)
Терехов и пес Патрон открыли новую подземную школу в Харькове (видео, фото)
10.02.2025, 17:04

Новости по теме:

09:17
Кто будет восстанавливать Украину после войны кроме украинцев
11:43
Маск и «нацистский» жест: как реагируют в Германии
09:21
Уедут или вернутся: что ждет Украину после остановки войны и открытия границ
21:46
11 генераторов и спецтехнику передала Германия громадам Харьковской области
22:09
Украинские беженцы в Германии скоро не будут получать пособие €563 — BILD

Вы читали новость: «Супругам, убившим харьковчанок ради младенца, в Германии дали пожизненное – DW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 21:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд Мангайма в Германии приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа за убийство украинки и ее матери и в похищении ребенка, сообщает DW.".