Live
  • Пн 10.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.47
  • EUR 43.03

Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП

Общество 18:52   10.02.2025
Оксана Якушко
Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП Фото: Википедия

Название регионального филиала «Южная железная дорога» содержит символику российской империи, сообщил Украинский институт национальной памяти.

Название регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» унаследовали с советских времен (географически локализована к югу от Москвы, столицы бывшего СССР). Она связана с российской имперской политикой и является историко-географическим атавизмом, не отвечающим современному административно-территориальному разделению Украины, подчеркнули в УИНП.

«Название филиала тесно связано с реализацией российской имперской политики и до сих пор отражает реалии административно-территориального разделения бывшей Российской империи и увековечивает безгосударственное колониальное положение Украины в ее составе. «Южная железная дорога» содержит символику российской имперской политики, дальнейшее функционирование названия является пропагандой российской имперской политики», — отметили в УИНП.

Читайте также: Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
08.02.2025, 10:36
Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹
Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹
10.02.2025, 18:19
Новости Харькова — главное за 10 февраля: обстрелы, трагедия на озере
Новости Харькова — главное за 10 февраля: обстрелы, трагедия на озере
10.02.2025, 16:55
Трагедия в Харькове: утром из озера достали тело мужчины, подробности
Трагедия в Харькове: утром из озера достали тело мужчины, подробности
10.02.2025, 13:50
Убила брата в Харькове: сначала женщину оправдали, потом нашли доказательства
Убила брата в Харькове: сначала женщину оправдали, потом нашли доказательства
10.02.2025, 14:31
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
Ночью пять часов спасатели тушили пожар, несмотря на угрозу повторного удара
10.02.2025, 11:05

Новости по теме:

17:34
Экс-беркутовец и его жена шпионили в Харькове для российской разведки
16:55
Новости Харькова — главное за 10 февраля: обстрелы, трагедия на озере
16:42
На Лопанской набережной еще перекрыто движение: в мэрии назвали новый срок
16:21
Заросли вместо ЖК: что произошло с землей в Харькове за 21 млн грн
15:34
Годовщина удара по нефтебазе в Харькове: память семи погибших почтили (фото)

Вы читали новость: «Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 18:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Название регионального филиала «Южная железная дорога» содержит символику российской империи, сообщил Украинский институт национальной памяти.".