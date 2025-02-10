Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП

Название регионального филиала «Южная железная дорога» содержит символику российской империи, сообщил Украинский институт национальной памяти.

Название регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» унаследовали с советских времен (географически локализована к югу от Москвы, столицы бывшего СССР). Она связана с российской имперской политикой и является историко-географическим атавизмом, не отвечающим современному административно-территориальному разделению Украины, подчеркнули в УИНП.

«Название филиала тесно связано с реализацией российской имперской политики и до сих пор отражает реалии административно-территориального разделения бывшей Российской империи и увековечивает безгосударственное колониальное положение Украины в ее составе. «Южная железная дорога» содержит символику российской имперской политики, дальнейшее функционирование названия является пропагандой российской имперской политики», — отметили в УИНП.