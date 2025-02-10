Почему «Южная железная дорога» в Харькове — это наследие РФ, объяснил УИНП
Название регионального филиала «Южная железная дорога» содержит символику российской империи, сообщил Украинский институт национальной памяти.
Название регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» унаследовали с советских времен (географически локализована к югу от Москвы, столицы бывшего СССР). Она связана с российской имперской политикой и является историко-географическим атавизмом, не отвечающим современному административно-территориальному разделению Украины, подчеркнули в УИНП.
«Название филиала тесно связано с реализацией российской имперской политики и до сих пор отражает реалии административно-территориального разделения бывшей Российской империи и увековечивает безгосударственное колониальное положение Украины в ее составе. «Южная железная дорога» содержит символику российской имперской политики, дальнейшее функционирование названия является пропагандой российской имперской политики», — отметили в УИНП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Харьков, Южная железная дорога;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 18:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Название регионального филиала «Южная железная дорога» содержит символику российской империи, сообщил Украинский институт национальной памяти.".