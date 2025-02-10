Чому «Південна залізниця» у Харкові – це спадок РФ, пояснив УІНП
Назва регіональної філії “Південна залізниця” містить символіку Російської імперії, повідомив Український інститут національної пам’яті.
Назву регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», успадкували з радянських часів (географічно локалізована на півдні від Москви, столиці колишнього СРСР). Вона є пов’язаною з реалізацією російської імперської політики і є історико-географічним атавізмом, що не відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу України, підкреслили в УІНП.
«Назва філії тісно пов’язана з реалізацією російської імперської політики й дотепер відображає реалії адміністративно-територіального поділу колишньої Російської імперії та увічнює бездержавне колоніальне становище України в її складі. «Південна залізниця» містить символіку російської імперської політики, подальше функціонування назви є пропагандою російської імперської політики», – наголосили в УІНП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Харків, Южная железная дорога;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 18:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Назва регіональної філії “Південна залізниця” містить символіку Російської імперії, повідомив Український інститут національної пам’яті.".