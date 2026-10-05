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Новини Харкова — головне 5 жовтня: як минула ніч

Події 07:15   05.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 5 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

КАБи, безпілотники та РСЗВ летіли вночі на Харківщину

Відразу після опівночі росіяни почали атакувати Харківську область БпЛА. Ударні безпілотники полетіли на Золочів та Старий Салтів. О 03:08 Повітряні сили ЗСУ попередили про КАБи – вони летіли з півночі регіону.

Після чого до ранку Харківщину атакували переважно безпілотники, основна загроза була для північної частини області. Вже вранці, ближче до 06:00 моніторингові ТГ-канали зафіксували пуски РСЗВ.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".