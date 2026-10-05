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Трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути у вівторок

Транспорт 19:42   05.10.2026
Тетяна Литвіна
Трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути у вівторок

З 10:00 до 15:00 6 жовтня на Салтівському шосе та у Салтівському провулку ремонтуватимуть контактну мережу. У зв’язку з цим трамваї №6 та №8 курсуватимуть зміненими маршрутами.

Як повідомили у мерії, у вказаний час буде перекрито рух трамваям на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників.

Трамваї курсуватимуть так:

№6:

  • від вокзалу “Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників;

№8:

  • розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Веринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

У цей період на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8:

  • Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – площа Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).

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Нагадаємо, у Харкові планують оновлювати громадський транспорт та розвивати мережу велодоріжок. Про це йдеться у Стратегії розвитку Харкова до 2029 року.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 19:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 15:00 6 жовтня на Салтівському шосе та у Салтівському провулку ремонтуватимуть контактну мережу. У зв’язку з цим трамваї курсуватимуть зміненими маршрутами.".