Трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути у вівторок

З 10:00 до 15:00 6 жовтня на Салтівському шосе та у Салтівському провулку ремонтуватимуть контактну мережу. У зв’язку з цим трамваї №6 та №8 курсуватимуть зміненими маршрутами.

Як повідомили у мерії, у вказаний час буде перекрито рух трамваям на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників.

Трамваї курсуватимуть так:

№6:

від вокзалу “Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників;

№8:

розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Веринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

У цей період на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8:

Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – площа Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).

Нагадаємо, у Харкові планують оновлювати громадський транспорт та розвивати мережу велодоріжок. Про це йдеться у Стратегії розвитку Харкова до 2029 року.