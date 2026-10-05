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Сьогодні 5 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   05.10.2026
Оксана Горун
Сьогодні 5 жовтня 2026: яке свято та день в історії

5 жовтня 610 року повалили з престолу та вбили візантійського імператора Фоку. У 1883-му народився полковник армії УНР Петро Болбочан, який вибив більшовиків із Криму. У 1933-му з харківського театру “Березіль” звільнили режисера Леся Курбаса. У 1962-му відбулися одразу дві знакові прем’єри – вийшов перший фільм “бондіани” – “Доктор Ноу” та перший сингл гурту “The Beatles” “Love me do”. У 2017-му в New York Times опублікували розслідування про сексуальні домагання голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна. У 2023-му армія РФ завдала ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Свята та пам’ятні дати 5 жовтня

5 жовтня в Україні стартує Український кліматичний тиждень. Його проводять вдруге, анонс події та всі подробиці про неї розмістив Greenpeace.

5 жовтня – Всесвітній день учителів.

Перший понеділок жовтня – це Міжнародний день лікаря, Всесвітній День архітектора та архітектури, Всесвітній день запобігання булінгу, Всесвітній день Хабітат (присвячений умовам проживання в містах і селах).

Також сьогодні: Міжнародний день проти проституції, Всесвітній день боротьби з менінгітом, Міжнародний день Джеймса Бонда, Всесвітній день вина “Вранац”, стартує Тиждень захисту тварин.

Відео створене з використанням ШІ

5 жовтня в історії

5 жовтня 610 року повалили з престолу та стратили візантійського імператора Фоку. Докладніше.

5 жовтня 1883 року народився майбутній полковник армії УНР Петро Болбочан. Докладніше.

5 жовтня 1933 року з харківського театру “Березіль” звільнили керівника – режисера Леся Курбаса. Докладніше.

5 жовтня 1962 року відбулася світова прем’єра першого з фільмів майбутньої “бондіани” – “Доктор Ноу”. Докладніше.

Перший фільм про Джеймса Бонда – доктор Ноу
Ілюстрація: Постер фільму “Доктор Ноу”. EON Productions, United Artists

5 жовтня 1962 року вийшов перший сингл британської групи “The Beatles” – “Love Me Do”. Докладніше.

5 жовтня 2017 року в New York Times опублікували розслідування журналісток Джоді Кантор і Меган Тугі щодо звинувачень у сексуальних домаганнях проти кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Матеріал мав ефект “інформаційної бомби”. Після публікації розслідування та подальших звинувачень Вайнштейна заарештували, а згодом засудили у кримінальних різних справах – за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Причому кількість жінок, які заявили публічно про домагання з боку Вайнштейна, зросла майже до сотні протягом розслідування та публічного скандалу. Серед них були й голлівудські знаменитості, наприклад, Анджеліна Джолі, Кара Делевінь і Гвінет Пелтроу.

“Ці звинувачення викликали ланцюгову реакцію, оскільки все більше жінок виступили зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях проти важливих фігур в індустрії розваг, індустрії моди, політиці, світі спорту та інших сферах”, – відзначає проєкт History.

Вайнштейн
Гарві Вайнштейн. Фото: Thomas Hawk/Flickr

Ця хвиля публічних звинувачень проти впливових людей отримала назву “ефект Вайнштейна”.

Вайнштейн був співзасновником і головою кіностудії “Miramax Films”. Він отримав “Оскар” як один із продюсерів фільму “Закоханий Шекспір” (у якому зіграла Гвінет Пелтроу) та низку інших нагород. У 2020 році його засудили в Нью-Йорку до 23 років ув’язнення, але у 2024-му найвищий суд штату скасував цей вирок і призначив новий процес. У 2025-му Вайнштейна знову визнали винним за одним із сексуальних злочинів, а у вересні 2026-го суд призначив йому 15 років ув’язнення за сексуальний напад на Міріам Гейлі. Окремо Вайнштейн має 16-річний вирок у Каліфорнії.

5 жовтня 2023 року росіяни вдарили ракетою “Іскандер” по селу Гроза Куп’янського району Харківської області.  Загинули 59 людей. Докладніше.

Церковне свято 5 жовтня

5 жовтня за новим церковним календарем вшановують пам’ять мучениці Харитини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо клен та черемха вже скинули листя – скоро прийде зима.

Якщо в повітрі ще є павутиння, тепло протримається довго.

Тепла погода – до снігової та морозної зими.

Якщо на дорогах багнюка, то до 7 грудня сильних холодів не буде.

Що не можна робити 5 жовтня

Не можна носити темні речі. Вони можуть спричинити невдачі.

День невдалий для того, щоб робити пропозицію, свататися чи гуляти весілля.

У жодному разі не можна підіймати будь-які речі та гроші із землі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 жовтня 610 року повалили з престолу та вбили візантійського імператора Фоку. У 1883-му народився полковник армії УНР Петро Болбочан".