Сьогодні 5 жовтня 2025: яке свято та день в історії

5 жовтня в Україні – День територіальної оборони та День вчителя. Цього дня у 610 році повалили з престолу та вбили візантійського імператора Фоку. У 1883-му народився полковник армії УНР Петро Болбочан, який вибив більшовиків із Криму. У 1933-му з харківського театру “Березіль” звільнили режисера Леся Курбаса. У 1962-му відбулися одразу дві знакові прем’єри – вийшов перший фільм “бондіани” – “Доктор Ноу” та перший сингл гурту “The Beatles” “Love me do”. У 2023-му армія РФ завдала ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Свята та пам’ятні дати 5 жовтня

5 жовтня в Україні – День територіальної оборони та День вчителя (обидва відзначають у першу неділю жовтня).

5 жовтня у світі – Всесвітній день учителів.

Також сьогодні: День “Заміни звичайну лампочку на енергоощадну” (цей захід проводять щорічно в першу неділю жовтня), Міжнародний день проти проституції, Всесвітній день боротьби з менінгітом, Міжнародний день Джеймса Бонда, Міжнародний день африканської діаспори та Міжнародний день благословення рибальського флоту (обидва припадають на першу неділю жовтня), Всесвітній день вина “Вранац”.

5 жовтня в історії

5 жовтня 610 року повалили з престолу та стратили візантійського імператора Фоку.

Фока і сам був далеко не святим – він очолив заколот проти свого попередника, останнього імператора з династії Юстиніанів – Маврикія. До приходу до влади Фока був офіцером середнього рангу римської армії. Коли військо повстало проти Маврикія (головною причиною було те, що імператор наказав на зиму залишатися на завойованих територіях за Дунаєм, а військові хотіли повернутися на теплі грецькі землі), саме Фока став лідером цього бунту. Замість продовжувати розширювати територію імперії, армія повернулася та пішла на Константинополь. Саме місто спочатку оборонялося, але й у ньому почалися заворушення, тож 22 листопада 602 року Маврикій утік зі столиці з родиною. А вже 23 листопада Фоку коронували імператором. Своє правління він почав із крові та жорстокості. Війська Фоки схопили Маврикія та його рідних (усіх, крім старшого сина, якого імператор раніше відправив на переговори з персами). Усіх чоловіків за наказом Фоки обезголовили, причому він змусив Маврикія спостерігати за стратою п’ятьох синів, перш ніж убили його самого. Імператрицю з трьома дочками спочатку відправили до монастиря, але за кілька років звинуватили в участі у змові й також стратили.

Попри те що узурпатор позбавився свого попередника та його нащадків (доля старшого сина Маврикія так і залишилася невідомою), все своє недовге правління Фока стикався з опором у країні. Він посилився через низку військових невдач і одразу кілька іноземних вторгнень. За часи правління цього імператора Візантія втратила значну частину територій – як на Балканах, так і на Сході. Зрештою в 608 році проти Фоки почали повстання екзарх Карфагена Іраклій та його син (теж Іраклій). Іраклій Старший перекрив постачання зерна до Константинополя, почав збирати армію та флот. І в 609 році ці війська рушили в бік столиці. Флотом командував син – Іраклій Молодший, а армією племінник екзарха Микита. Іраклій Молодший із флотом прибув до Константинополя 3 жовтня 610 року. Він стрімко, за два дні, захопив місто. І вже 5 жовтня стратив Фоку. Самого Іраклія Молодшого проголосили імператором. Йому вдалося відновити візантійську армію і в 627 році завдати вирішальної поразки персам, вигнавши їх із захоплених земель Візантійської імперії (хоча надовго це не допомогло – почалося арабське вторгнення). Іраклій правив Візантією до смерті, а титул успадкував його син.

5 жовтня 1883 року народився майбутній полковник армії УНР Петро Болбочан. Докладніше.

5 жовтня 1933 року з харківського театру “Березіль” звільнили керівника – режисера Леся Курбаса. Докладніше.

5 жовтня 1962 року відбулася світова прем’єра першого з фільмів майбутньої “бондіани” – “Доктор Ноу”. Докладніше.

5 жовтня 1962 року вийшов перший сингл британської групи “The Beatles” – “Love Me Do”. Докладніше.

5 жовтня 1962 року вийшов перший сингл британської групи “The Beatles” – “Love Me Do”. Докладніше.

5 жовтня 2023 року росіяни вдарили ракетою “Іскандер” по селу Гроза Куп’янського району Харківської області. Загинули 59 людей. Докладніше.

Церковне свято 5 жовтня

5 жовтня за новим церковним календарем вшановують пам’ять мучениці Харитини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо клен та черемха вже скинули листя – скоро прийде зима.

Якщо в повітрі ще є павутиння, тепло протримається довго.

Тепла погода – до снігової та морозної зими.

Якщо на дорогах багнюка, то до 7 грудня сильних холодів не буде.

Що не можна робити 5 жовтня

Не можна носити темні речі. Вони можуть спричинити невдачі.

День невдалий для того, щоб робити пропозицію, свататися чи гуляти весілля.

У жодному разі не можна підіймати будь-які речі та гроші із землі.