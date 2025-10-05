Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории

5 октября в Украине – День территориальной обороны и День учителя. В этот день 610 года свергли и убили византийского императора Фоку. В 1883-м родился полковник армии УНР Петр Болбочан, выбивший большевиков из Крыма. В 1933-м из харьковского театра «Березиль» уволили режиссера Леся Курбаса. В 1962-м состоялись сразу две знаковые премьеры: вышел первый фильм “бондианы” – “Доктор Ноу” и первый сингл группы “The Beatles” “Love me do”. В 2023-м армия РФ нанесла ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области.

Праздники и памятные даты 5 октября

5 октября в Украине – День территориальной обороны и День учителя (оба отмечают в первое воскресенье октября).

5 октября в мире – Всемирный день учителей.

Также сегодня: День «Замени обычную лампочку на энергосберегающую» (это мероприятие проводят ежегодно в первое воскресенье октября), Международный день против проституции, Всемирный день борьбы с менингитом, Международный день Джеймса Бонда, Международный день африканской диаспоры и Международный день благословения рыбацкого флота (оба приходятся на первое воскресенье октября), Всемирный день вина «Вранац».

5 октября в истории

5 октября 610 года свергли с престола и казнили византийского императора Фоку.

Фока и сам был далеко не святым – он возглавил мятеж против своего предшественника, последнего императора из династии Юстинианов – Маврикия. До прихода к власти Фока был офицером среднего ранга в римской армии. Когда войско восстало против Маврикия (главной причиной было то, что император приказал на зиму оставаться на завоеванных территориях за Дунаем, в то время когда военные хотели вернуться на теплые греческие земли), именно Фока стал лидером этого бунта. Вместо того чтобы продолжать расширять территорию империи, армия развернулась и пошла на Константинополь. Сам город вначале оборонялся, но и в нем начались беспорядки, так что 22 ноября 602 года Маврикий бежал из столицы с семьей. А уже 23 ноября Фоку короновали императором. Свое правление он начал с крови и жестокости. Войска Фоки схватили Маврикия и его родных (всех кроме старшего сына, которого император ранее отправил на переговоры с персами). Всех мужчин по приказу Фоки обезглавили, причем он заставил Маврикия наблюдать за казнью пятерых сыновей – прежде чем убили его самого. Императрицу с тремя дочерьми сначала отправили в монастырь, но через несколько лет обвинили в участии в заговоре и также казнили.

Несмотря на то, что узурпатор избавился от своего предшественника и его потомков (судьба старшего сына Маврикия так и осталась неизвестной), все свое недолгое правление Фока сталкивался с сопротивлением в стране. Оно усилилось из-за череды военных неудач и сразу нескольких иностранных вторжений. За время правления этого императора Византия потеряла значительную часть территорий – как на Балканах, так и на Востоке. В конце концов в 608 году против Фоки начали восстание экзарх Карфагена Ираклий и его сын (тоже Ираклий). Ираклий Старший перекрыл поставки зерна в Константинополь, начал собирать армию и флот. И в 609 году эти войска двинулись в сторону столицы. Флотом командовал сын – Ираклий Младший, а армией племянник экзарха Никита. Ираклий Младший с флотом прибыл в Константинополь 3 октября 610 года. Он стремительно, за два дня, захватил город. И уже 5 октября казнил Фоку. Самого Ираклия Младшего провозгласили императором. Ему удалось восстановить византийскую армию и в 627 году нанести решающее поражение персам, изгнав их с захваченных земель Византийской империи (хотя надолго это не помогло – началось арабское вторжение). Ираклий правил Византией до своей смерти, а титул унаследовал его сын.

5 октября 1883 года родился будущий полковник армии УНР Петр Болбочан. Подробнее.

5 октября 1933 года из харьковского театра «Березиль» уволили руководителя — режиссера Леся Курбаса. Подробнее.

5 октября 1962 года состоялась мировая премьера первого из фильмов будущей «бондианы» – «Доктор Ноу». Подробнее.

5 октября 1962 года вышел первый сингл британской группы «The Beatles» — «Love Me Do». Подробнее.

5 октября 2023 года россияне ударили ракетой «Искандер» по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Погибли 59 человек. Подробнее.

Церковный праздник 5 октября

5 октября по новому церковному календарю чтят память мученицы Харитины. Подробнее.

Народные приметы

Если клен и черемуха уже сбросили листву – скоро придет зима.

Если в воздухе еще есть паутина – тепло продержится долго.

Теплая погода – к снеговой и морозной зиме.

Если на дорогах грязь, то до 7 декабря сильных холодов не будет.

Что нельзя делать 5 октября

Нельзя носить темные вещи. Они могут стать причиной неудач.

День неудачный для того, чтобы делать предложение, свататься или гулять свадьбу.

Ни в коем случае нельзя поднимать какие-либо вещи и деньги с земли.