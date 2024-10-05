Сегодня 5 октября: какой день в истории

5 октября год назад армия РФ нанесла ракетный удар по селу Гроза на Харьковщине, убив 59 человек. В 1883 году родился полковник армии УНР Петр Болбочан, выбивший большевиков из Крыма. В 1933-м из харьковского театра «Березиль» уволили режиссера Леся Курбаса. В 1962-м состоялись сразу две знаковых премьеры – вышел первый фильм «бондианы» – «Доктор Ноу» и первый сингл группы «The Beatles» «Love me do».

Праздники и памятные даты 5 октября

5 октября в Украине – день городов Запорожья и Черновцы (отмечают в первую субботу октября).

5 октября в мире – Всемирный день учителей, Международный день разносчика газет (первая суббота октября), Всемирный день борьбы с менингитом.

Также отмечают: Международный день против проституции, Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день пешей ходьбы (первые выходные октября), Всемирный день изготовления открыток и Международный день экономных развлечений (оба отмечают в первую субботу октября).

5 октября в истории

5 октября 1883 года родился будущий полковник армии УНР Петр Болбочан. Подробнее.

5 октября 1933 года из харьковского театра «Березиль» уволили руководителя — режиссера Леся Курбаса. Подробнее.

5 октября 1962 года состоялась мировая премьера первого из фильмов будущей «бондианы» – «Доктор Ноу». Подробнее.

5 октября 1962 года вышел первый сингл британской группы «The Beatles» — «Love Me Do». Подробнее.

5 октября 2023 года россияне ударили ракетой «Искандер» по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Удар пришелся по кафе-магазину, где в тот момент проходил поминальный обед. В Грозе перезахоронили погибшего односельчанина – защитника Украины Андрея Козыря. Почтить его память собралась большая часть местных жителей. На месте погибли 59 человек.

Среди них – все родные Андрея Козыря: 22-летняя дочь Елизавета; 24-летний сын Денис, его 20-летняя жена Нина, ее мать Нина Чегодаева; 44-летняя жена Андрея Алина и ее родители Николай и Нина Гриб; дядя Андрея Анатолий Козырь, его 34-летняя дочь Ольга Пащенко, 36-летний сын Игорь и 8-летний внук Иван; 26-летний троюродный племянник Андрея Максим Серокуров с 23-летней женой Алиной. Также среди погибших — родственники тестя Андрея Козыря, кумовья, друзья семьи.

Еще шесть человек получили тяжелые ранения. В прокуратуре заявили: все люди, пришедшие помянуть погибшего военного, были гражданскими. Никаких военных в кафе не было. Это вскоре подтвердило Управление верховного комиссара ООН по правам человека — так же, как и причастность РФ к ракетному удару. С отчетом ООН о трагедии в селе Гроза можно ознакомиться здесь.

«Террористическая атака российских военных по с. Гроза стала самым кровавым преступлением россиян в Харьковской области за все время с начала полномасштабного вторжения», — сказал тогда начальник ХОВА Олег Синегубов.

В полиции и СБУ сразу пришли к выводу, что удар навели.

«Удар ракеты был так точен. Это такое небольшое помещение, чтобы так точно в него попасть», – заявил министр МВД Украины Игорь Клименко.

А личности вероятных наводчиков установили уже 11 октября. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил, что удар наводили местные жители – два брата, которые во время оккупации пошли работать на россиян: 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Тогда же Абдула опубликовал их переписку между собой и с местными жителями, у которых уточняли время поминального обеда в кафе. Оба брата до полномасштабного вторжения РФ в Украину работали в полиции: старший – в батальоне конвойной службы, младший – в патрульной полиции. Вся семья Мамонов еще во время Харьковского контрнаступления ВСУ бежала в РФ. Братьям заочно сообщили о подозрении в госизмене. Действия Владимира дополнительно квалифицировали по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Церковный праздник 5 октября

5 октября по новому церковному календарю чтят память мученицы Харитины. Святая мученица Харитина в детстве осталась сиротой. Ее воспитал как родную дочь христианин Клавдий. Девушка была прекрасна внешне, умна и горячо верила в Христа. Она привела в христианство многих язычников. Погибла мученической смертью в 304 году – после ужасных пыток во времена гонений против христиан императора Диоклетиана.

Народные приметы

Если клен и черемуха уже сбросили листву – скоро придет зима.

Если в воздухе еще есть паутина – тепло продержится долго.

Теплая погода – к снеговой и морозной зиме.

Если на дорогах грязь, то до 7 декабря сильных холодов не будет.

Что нельзя делать 5 октября

Нельзя носить темные вещи. Они могут стать причиной неудач.

День неудачный для того, чтобы делать предложение, свататься или гулять свадьбу.

Ни в коем случае нельзя поднимать какие-либо вещи и деньги с земли.