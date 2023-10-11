Нашли наводчиков удара по Грозе на Харьковщине: фото, имена и переписка

Удар российского «Искандера» по родному селу на Харьковщине навели два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации работали на врага.

Об этом заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Служба безопасности «по горячим следам» установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза Харьковской области», — сообщил он.

По данным СБУ, предатели и вражеские корректировщики во время войны были «сотрудниками» так называемого «управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Один из них — «работал» «водителем конвойной группы», другой – «инспектором дорожно-патрульной службы».

«Накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в рф, где продолжили работать в пользу страны-агрессора. По указаниям российских оккупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории», — пояснил Абдула.

Своих родных, соседей и знакомых предатели использовали «втемную». О событиях в родных селах расспрашивали в мессенджерах, попутно выведывая сведения о дислокации ВСУ, массовых мероприятиях и прочем «полезном» для российских террористов.

«По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам. Полученные сведения рашисты использовали для осуществления прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М», — сообщил Абдула.

Он опубликовал переписку с предателями, которую обнаружили у местных жителей.

Обоим фигурантам заочно сообщили о подозрении в госизмене. Также Владимира Мамона подозревают в пособничестве в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.