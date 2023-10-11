Знайшли навідників удару по Грозі на Харківщині: фото, імена та листування

Удар російського “Іскандера” по рідному селу на Харківщині навели два місцеві жителі – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації працювали на ворога.

Про це заявив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Служба безпеки “по гарячих слідах” встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області”, – повідомив він.

За даними СБУ, зрадники та ворожі коригувальники під час війни були “співробітниками” так званого “управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області”. Один із них – “працював” “водієм конвойної групи”, інший – “інспектором дорожньо-патрульної служби”.

“Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до рф, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території“, – пояснив Абдула.

Своїх рідних, сусідів та знайомих зрадники використовували “втемну”. Про події в рідних селах розпитували в месенджерах, принагідно вивідуючи відомості про дислокацію ЗСУ, масові заходи та інше “корисне” для російських терористів.

“За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов’язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер М”, – повідомив Абдула.

Він опублікував листування зі зрадниками, яке виявили у місцевих жителів.

Обом фігурантам заочно повідомили про підозру у держзраді. Також Володимира Мамона підозрюють у пособництві у скоєнні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством.