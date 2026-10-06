Удари КАБ 5 жовтня: у лікарні залишаються 18 людей, четверо – у важкому стані

Кількість постраждалих внаслідок атаки КАБів на Харків напередодні, 5 жовтня, зросла до 61. Про їхній стан повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Рятувальні роботи завершені. Дякую працівникам ДСНС, комунальним службам, які працювали, щоб ідентифікувати людей, витягти тіла загиблих. Маємо наразі 61 людину, яка звернулась за медичною допомогою. Зараз у лікарні перебуває 18 людей, чотири – у вкрай важкому стані, перебувають у реанімаційному відділенні. Маємо шість людей, які загинули під час цієї жахливої атаки», – розповів Терехов.

Попередньо, продовжує міський голова, було влучання чотирьох КАБів. Удари – по виробничому підприємству, біля житлового будинку, в складське приміщення, станцію технічного обслуговування авто.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Значних пошкоджень, за словами Терехова, зазнали житлові будинки.

«Що стосується приватних житлових будинків, то вже на 100% ми забили вікна. Працюємо над тим, щоб закрити дахи. Що стосується руйнацій у багатоповерхівках, дуже багато зроблено, але зараз тривають роботи. Будемо працювати і сьогодні, і завтра, поки не закриємо всі вікна. Крім цього, один будинок дуже серйозно зазнав пошкоджень, цілий під’їзд. За попередньою інформацією наших спеціалістів, прийдеться відселяти людей», – розповів мер.

«Крім цього, вже вночі було влучання у виробниче підприємство, спалахнула дуже велика пожежа. Вже вона локалізована», – додав мер.

Нагадаємо, КАБами атакували росіяни Харків вдень 5 жовтня. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали по цивільних підприємствах (зокрема, швацькому цеху та СТО) і поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими.