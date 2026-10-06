Удары КАБ: в больнице остаются 18 человек, четверо – в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в результате атаки КАБов на Харьков накануне, 5 октября, возросло до 61. Об их состоянии сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Спасательные работы завершены. Спасибо работникам ГСЧС, коммунальным службам, которые работали, чтобы идентифицировать людей, извлечь тела погибших. Сейчас 61 человек, который обратился за медицинской помощью. В больнице находится 18 человек, четыре — в крайне тяжелом состоянии, находятся в реанимационном отделении. Шесть человек погибли во время этой ужасной атаки», — рассказал Терехов.

Предварительно, продолжает городской голова, было попадание четырех КАБов. Удары – по производственному предприятию, возле жилого дома, в складское помещение, станцию ​​технического обслуживания авто.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Значительные повреждения, по словам Терехова, получили дома.

«Что касается частных жилых домов, то уже на 100% мы забили окна. Работаем над тем, чтоб закрыть крыши. Что касается разрушений в многоэтажках, очень многое сделано, но сейчас продолжаются работы. Будем работать и сегодня, и завтра, пока не закроем все окна. Кроме этого, один дом очень серьезные получил повреждения, целый подъезд. По предварительной информации наших специалистов, придется отселять людей», — рассказал мэр.

«Кроме этого уже ночью было попадание в производственное предприятие, вспыхнул очень большой пожар. Уже он локализован», – добавил мэр.

Напомним, КАБами атаковали россияне Харьков днем 5 октября. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Удары пришлись по гражданским предприятиям (в частности, швейному цеху и СТО) и вблизи жилой 5-этажки. Возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми.