Погиб один человек, семь – пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 09:01   25.04.2026
Виктория Яковенко
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и семь населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В городе Балаклея погибла 61-летняя женщина, пострадали 59-летняя женщина и 47-летний мужчина; в селе Первомайское Шевченковской громады пострадала 68-летняя женщина; в городе Богодухов получили травмы 65-летняя женщина и 71-летний мужчина; в Харькове пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик», — отметил Синегубов.

Он уточнил, что враг атаковал ракетами Киевский и БпЛА – Немышлянский районы Харькова.

За сутки оккупанты выпустили на регион шесть «Искандеров», пять БпЛа типа «Герань-2», восемь «Молний», два FPV, тип еще 15 дронов устанавливают.

В Харькове повреждены гражданское предприятие, многоквартирный дом, Детская железная дорога, транспортная инфраструктура.

В Богодуховском районе пострадали электросети, частные дома и гражданское предприятие.

В Купянском поврежден частный дом.

В городе Балаклея пострадали дом, электросети и семь автомобилей.

В Чугуевском районе в селе Великая Бабка убиты две коровы.

На фото последствия удара по Харькову/Олег Синегубов
