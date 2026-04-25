Погиб один человек, семь – пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и семь населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В городе Балаклея погибла 61-летняя женщина, пострадали 59-летняя женщина и 47-летний мужчина; в селе Первомайское Шевченковской громады пострадала 68-летняя женщина; в городе Богодухов получили травмы 65-летняя женщина и 71-летний мужчина; в Харькове пострадали 54-летний мужчина и 1,5-летний мальчик», — отметил Синегубов.
Он уточнил, что враг атаковал ракетами Киевский и БпЛА – Немышлянский районы Харькова.
За сутки оккупанты выпустили на регион шесть «Искандеров», пять БпЛа типа «Герань-2», восемь «Молний», два FPV, тип еще 15 дронов устанавливают.
В Харькове повреждены гражданское предприятие, многоквартирный дом, Детская железная дорога, транспортная инфраструктура.
В Богодуховском районе пострадали электросети, частные дома и гражданское предприятие.
В Купянском поврежден частный дом.
В городе Балаклея пострадали дом, электросети и семь автомобилей.
В Чугуевском районе в селе Великая Бабка убиты две коровы.
Читайте также: «Тяжелое утро в Харькове»: что пострадало в городе из-за атак – Терехов
Если вам интересна новость: «Погиб один человек, семь – пострадали: Синегубов о сутках на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 09:01;