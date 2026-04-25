Загинула одна людина, семеро – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і сім населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У місті Балаклія загинула 61-річна жінка, постраждали 59-річна жінка і 47-річний чоловік; у селі Первомайське Шевченківської громади постраждала 68-річна жінка; у місті Богодухів зазнали травм 65-річна жінка і 71-річний чоловік; у Харкові постраждали 54-річний чоловік і 1,5-річний хлопчик”, – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що ворог атакував ракетами Київський та БпЛА – Немишлянський райони Харкова.

За добу окупанти випустили на регіон шість “Іскандерів”, п’ять БпЛа типу “Герань-2”, вісім “молний”, два FPV, тип ще 15 дронів встановлюють.

У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, багатоквартирний будинок, Дитяча залізниця, транспортна інфраструктура.

У Богодухівському районі постраждали електромережі, приватні будинки та цивільне підприємство.

У Куп’янському пошкоджений приватний будинок.

У місті Балаклія постраждали будинок, електромережі та сім авто.

У Чугуївському районі в селі Велика Бабка вбиті дві корови.