Загинула одна людина, семеро – постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і сім населених пунктів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“У місті Балаклія загинула 61-річна жінка, постраждали 59-річна жінка і 47-річний чоловік; у селі Первомайське Шевченківської громади постраждала 68-річна жінка; у місті Богодухів зазнали травм 65-річна жінка і 71-річний чоловік; у Харкові постраждали 54-річний чоловік і 1,5-річний хлопчик”, – зазначив Синєгубов.
Він уточнив, що ворог атакував ракетами Київський та БпЛА – Немишлянський райони Харкова.
За добу окупанти випустили на регіон шість “Іскандерів”, п’ять БпЛа типу “Герань-2”, вісім “молний”, два FPV, тип ще 15 дронів встановлюють.
У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, багатоквартирний будинок, Дитяча залізниця, транспортна інфраструктура.
У Богодухівському районі постраждали електромережі, приватні будинки та цивільне підприємство.
У Куп’янському пошкоджений приватний будинок.
У місті Балаклія постраждали будинок, електромережі та сім авто.
У Чугуївському районі в селі Велика Бабка вбиті дві корови.
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 09:01;