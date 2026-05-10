Кількість загиблих через російський удар «Іскандера» по Мерефі знову зросла
Наразі кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Мерефі 4 травня зросла до 9 осіб, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя.
Загиблому 59 років, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Попри всі зусилля медиків, поранення виявилися надто важкими. Зараз у лікарні залишаються ще 14 постраждалих через цю ворожу атаку, серед них – троє дітей», — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, «Іскандером» по Мерефі вдарила російська армія вранці 4 травня. Загинуло семеро людей, ще понад 30 постраждало, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед поранених – дворічний хлопчик, який одержав порізи склом. Ворожа ракета вдарила несподівано дорогою посеред міста. Свідки розповіли: була мертва тиша, а згодом різко вибух. Посипалися вікна, почали лунати крики. У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО та автівки. Стан потерпілих – різний. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, четверо – тяжкі, у 12 вибухові травми середньої тяжкості, ще більше людей – із гострою реакцією на стрес. Впродовж дня вони продовжували звертатися до лікарень. У Мереф’янській громаді із 5 травня оголошено триденну жалобу. У Мерефянській громаді повідомили імена загиблих внаслідок удару РФ по Мерефі 4 травня.
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, Олег Синегубов, удар по Мерефе, Харьковская областная прокуратура, хова;
Якщо вам цікава новина: «Кількість загиблих через російський удар «Іскандера» по Мерефі знову зросла»
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 13:38;