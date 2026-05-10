Смертельна пожежа у Харкові: рятувальники назвали причину загоряння

Внаслідок пожежі загинув чоловік, 5 людей, у тому числі 3 дітей, вдалося врятувати з п’ятиповерхівки, повідомляє ДСНС.

Пожежа зайнялася вранці 10 травня – близько 6 години про загоряння у квартирі на 2-му поверсі житлової п’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова повідомили рятувальників.

Коли вогнеборці приїхали на місце події, горіла одна з кімнат на площі 20 м кв. Було сильне задимлення, тому рятувальники вивели на свіже повітря 5 мешканців, серед яких 3 дітей.

Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло загиблого 57-річного чоловіка.

Пожежа виникла, за попередніми висновками, через коротке замкнення електромережі.