Смертельна пожежа у Харкові: рятувальники назвали причину загоряння
Внаслідок пожежі загинув чоловік, 5 людей, у тому числі 3 дітей, вдалося врятувати з п’ятиповерхівки, повідомляє ДСНС.
Пожежа зайнялася вранці 10 травня – близько 6 години про загоряння у квартирі на 2-му поверсі житлової п’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова повідомили рятувальників.
Коли вогнеборці приїхали на місце події, горіла одна з кімнат на площі 20 м кв. Було сильне задимлення, тому рятувальники вивели на свіже повітря 5 мешканців, серед яких 3 дітей.
Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло загиблого 57-річного чоловіка.
Пожежа виникла, за попередніми висновками, через коротке замкнення електромережі.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 11:00;