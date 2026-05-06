Пожежа у Харкові: вогонь охопив великий будинок (фото)
У Харкові продовжують гасити пожежу у приватному житловому будинку, повідомляє ДСНС.
Про пожежу у Харкові ввечері повідомляли соцмережі та пабліки – Київський район затягнуло густим димом.
Інформацію про пожежу у приватному будинку повідомили рятувальникам о 19.28 6 травня. У Київському районі міста, коли приїхали рятувальники, вогонь уже охопив перекриття, дах і кімнати будівлі. Площа пожежі складала близько 200 квадратних метрів.
Гасили вогонь 6 відділень ДСНС.
Наразі роботи з ліквідації ще тривають, причини займання встановлюють. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Читайте також: “Для мене це дуже неприємно”: Портников висловився про Харків
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожежа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пожежа у Харкові: вогонь охопив великий будинок (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 22:20;