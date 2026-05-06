Пожежа у Харкові: вогонь охопив великий будинок (фото)

Події 22:20   06.05.2026
Оксана Якушко
У Харкові продовжують гасити пожежу у приватному житловому будинку, повідомляє ДСНС.

Про пожежу у Харкові ввечері повідомляли соцмережі та пабліки – Київський район затягнуло густим димом.

Інформацію про пожежу у приватному будинку повідомили рятувальникам о 19.28 6 травня. У Київському районі міста, коли приїхали рятувальники, вогонь уже охопив перекриття, дах і кімнати будівлі. Площа пожежі складала близько 200 квадратних метрів.

Гасили вогонь 6 відділень ДСНС.

Наразі роботи з ліквідації ще тривають, причини займання встановлюють. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 22:20;

