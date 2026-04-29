Семеро поранених, руйнування: ДСНС показала наслідки обстрілу Харківщини

Семеро людей поранені через атаку росіян по селу Петрівка Ізюмського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Двох із поранених ушпиталили.

Також через удари російських дронів у селі пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та легкові автівки. Рятувальники загасили пожежу в одній з приватних надвірних споруд.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за даними Харківської обласної прокуратури 29 квітня близько 10:50 ЗС РФ атакували населений пункт – село Петрівка. Удару завдали попередньо БпЛА типу «Герань-2».