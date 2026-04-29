Семеро поранених, руйнування: ДСНС показала наслідки обстрілу Харківщини
Семеро людей поранені через атаку росіян по селу Петрівка Ізюмського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Двох із поранених ушпиталили.
Також через удари російських дронів у селі пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та легкові автівки. Рятувальники загасили пожежу в одній з приватних надвірних споруд.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за даними Харківської обласної прокуратури 29 квітня близько 10:50 ЗС РФ атакували населений пункт – село Петрівка. Удару завдали попередньо БпЛА типу «Герань-2».
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 17:33;