Друга річниця трагедії: у Харкові вшанували пам’ять загиблих рятувальників

Події 15:34   04.04.2026
Вікторія Яковенко
Друга річниця трагедії: у Харкові вшанували пам'ять загиблих рятувальників

У Харкові вшанували пам’ять трьох рятувальників та правоохоронця, які загинули 4 квітня 2024 року внаслідок повторної атаки РФ.

«4 квітня минуло два роки від того трагічного дня, коли підступний повторний удар ворожого безпілотника забрав життя трьох рятувальників: Сергія Байдалінова, Володимира Матюшенка та Владислава Логінова, а також співробітника Національної поліції Олександра Іванова. Сьогодні на місці трагедії, де встановлено меморіальну дошку, зібралися їхні рідні, друзі, колеги-рятувальники, поліцейські, керівництво обласної та міської влади, небайдужі громадяни, щоб віддати шану загиблим героям», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

Надзвичайники зазначили, що в регіоні війна вже забрала життя десяти рятувальників та дев’яти саперів.

в Харькове почтили память погибших спасателей
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
в Харькове почтили память погибших спасателей
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
в Харькове почтили память погибших спасателей
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 4 квітня 2024 року росіяни здійснили масовану атаку Харкова “шахедами”. У тому числі – був повторний удар, внаслідок якого загинули троє співробітників ДСНС. Серія вибухів почалася близько першої години ночі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов згодом повідомив: загалом регіон атакували п’ятнадцять ворожих безпілотників. Частину збила ППО, проте “прильоти” були й у Харкові, і в області. У Харкові через атаку загинули четверо людей: 69-річна жінка та троє рятувальників: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Полковник поліції Олександр Іванов тоді зазнав тяжких поранень. Він помер у лікарні 26 квітня 2024 року.

Автор: Вікторія Яковенко
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2026 в 15:34;

