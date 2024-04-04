“Шахеди” атакували не лише Харків, а й область – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі на Харківщину “наліт” здійснили щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину збила ППО.

“У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули три працівники ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще шість цивільних. Внаслідок влучання ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка. О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих“, — перелічив начальник ХОВА.

Загалом внаслідок атаки на Харків загинули четверо людей. Медичну допомогу надали 12 потерпілим.

Також під ударами вночі були Лозова та Чугуївський район.

“Близько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 05 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих. О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих”, – зазначив Синєгубов.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що загалом Україну атакували 20 “шахедами”, з них 11 вдалося збити.