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«Шахеды» атаковали не только Харьков, но и область — Синегубов

Происшествия 07:48   04.04.2024
Оксана Горун
«Шахеды» атаковали не только Харьков, но и область — Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью на Харьковщину «налет» совершили не менее 15 вражеских беспилотников, часть сбила ПВО.

«В г. Харькове под прицелом был Новобаварский район, поврежден многоквартирный жилой дом. Оккупанты нанесли повторный удар, в результате которого погибли три работника ГСЧС, которые прибыли на вызов. Пострадали еще шесть гражданских. В результате попадания вражеского дрона в другой 14-этажный дом частично разрушены балконы верхних этажей, повреждены остекления и конструктивные элементы. Погибла 69-летняя женщина. В 02:49 оккупанты нанесли удары по Салтовскому району. Без пострадавших», — перечислил начальник ХОВА.

Всего в результате атаки на Харьков погибли четыре человека. Медицинскую помощь оказали 12 пострадавшим.

Также под ударами ночью были Лозовая и Чугуевский район.

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«Около 02:08 оккупанты нанесли удары по г. Лозовая, повреждена гражданская инфраструктура, горели пять автомобилей. Пострадавших нет. После 5 часов ударили повторно. К счастью, тоже без пострадавших. В 03:05 оккупанты ударили по Чугуевскому району. Также без пострадавших», — отметил Синегубов.

В Генштабе ВСУ ранее сообщили, что в целом Украину атаковали 20 «шахедами», из них 11 удалось сбить.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью на Харьковщину «налет» совершили не менее 15 вражеских беспилотников, часть сбила ПВО".