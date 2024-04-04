Live
  • Чт 04.04.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 39.2
  • EUR 42.26

«Харьков пережил тяжелую ночь» — Терехов подытожил события

Происшествия 07:24   04.04.2024
Оксана Горун
«Харьков пережил тяжелую ночь» — Терехов подытожил события Фото: Игорь Терехов/telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известно на утро 4 апреля о последствиях массированной атаки «шахедов» на Харьков.

«Харьков пережил тяжелую ночь. Город был атакован «шахедами», поразившими жилые дома. Один попал в 14-этажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению наружной стены. В результате ударов есть раненые и погибшие. Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли три спасателя. Всего же есть четыре погибших. Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место для оказания помощи. Общее же количество раненых разной степени тяжести 12″, — написал мэр в telegram утром 4 апреля.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя.  Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 4.04: атака БпЛА — 4 погибших, среди них спасатели
Главные новости Харькова 4.04: атака БпЛА — 4 погибших, среди них спасатели
04.04.2024, 07:31
«Харьков пережил тяжелую ночь» — Терехов подытожил события
«Харьков пережил тяжелую ночь» — Терехов подытожил события
04.04.2024, 07:24
На Харьковщине — аварийное отключение света
На Харьковщине — аварийное отключение света
04.04.2024, 07:05
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
Пять погибших в Харькове, в городе возможны перебои со светом — Терехов
04.04.2024, 03:13
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов
04.04.2024, 01:11
Враг атаковал 20 «шахедами» — Генштаб, 6 ударили по Харькову — прокуратура
Враг атаковал 20 «шахедами» — Генштаб, 6 ударили по Харькову — прокуратура
04.04.2024, 07:41

Новости по теме:

03:08
Синегубов: в Харькове уже четверо погибших — обнаружили тело женщины
07:56
Враг усиленно обстреливал Купянск и окрестности в течение суток, есть погибшие
08:44
На Харьковщине за сутки 8 раненых и 2 погибших из-за обстрелов — Синегубов
18:44
Почему Patriot до сих пор не закрывают небо над Харьковом — Зеленский (видео)
16:57
Четыре ребенка среди 12 раненых и погибший из-за удара в Харькове – Синегубов

Вы читали новость: ««Харьков пережил тяжелую ночь» — Терехов подытожил события»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известно на утро 4 апреля о последствиях массированной атаки «шахедов» на Харьков".