«Харьков пережил тяжелую ночь» — Терехов подытожил события

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известно на утро 4 апреля о последствиях массированной атаки «шахедов» на Харьков.

«Харьков пережил тяжелую ночь. Город был атакован «шахедами», поразившими жилые дома. Один попал в 14-этажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению наружной стены. В результате ударов есть раненые и погибшие. Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли три спасателя. Всего же есть четыре погибших. Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место для оказания помощи. Общее же количество раненых разной степени тяжести 12″, — написал мэр в telegram утром 4 апреля.

Напомним, с 1:00 в Харькове гремели взрывы. О том, что оккупанты наносят удары беспилотниками по городу — сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. В одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения в частном секторе. Две женщины получили острую реакцию на стресс. Вследствие повторной атаки погибли трое сотрудников ГСЧС и еще один получил ранения. По состоянию на 03:00, предварительно, было известно о 5 погибших. Однако позже выяснилось, что одного мужчину удалось спасти. По данным полиции погибших четверо — гражданская женщина и три спасателя. Получили ранения – 11 человек (пять гражданских, один полицейский, один работник ГСЧС, одна медицинская сестра, острую реакцию на стресс получили три гражданских лица). По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал город 6 БпЛА типа «Шахед».