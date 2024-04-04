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В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов

Происшествия 01:11   04.04.2024
Елена Нагорная
В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов

Около 1:00 4 апреля в Харькове было слышно несколько взрывов.

О том, что вражеские беспилотники атакуют Харьков — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

О взрывах также пишет мэр Игорь Терехов.

В направлении Харькова движется еще несколько «Шахедов» из Белгородской области, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 01:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1:00 4 апреля в Харькове было слышно несколько взрывов".