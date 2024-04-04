В Харькове слышны взрывы: город атакуют «Шахеды», подтверждает Синегубов

Около 1:00 4 апреля в Харькове было слышно несколько взрывов.

О том, что вражеские беспилотники атакуют Харьков — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харькову, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

О взрывах также пишет мэр Игорь Терехов.

В направлении Харькова движется еще несколько «Шахедов» из Белгородской области, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.