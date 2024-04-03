По Мерефе под Харьковом били противокорабельной ракетой, ранена женщина (фото)

55-летняя женщина получила ранения в результате ракетного удара по городу Мерефа вечером 3 апреля, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По предварительным данным следствия, около 18:20 военные РФ атаковали город противокорабельной ракетой Х-59МК.

Повреждения получили здания гражданского предприятия. Произошел пожар. Также в домах выбиты стекла и повреждены крыши.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее об ударе по Мерефе сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.