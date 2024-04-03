По Мерефе под Харьковом били противокорабельной ракетой, ранена женщина (фото)
55-летняя женщина получила ранения в результате ракетного удара по городу Мерефа вечером 3 апреля, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По предварительным данным следствия, около 18:20 военные РФ атаковали город противокорабельной ракетой Х-59МК.
Повреждения получили здания гражданского предприятия. Произошел пожар. Также в домах выбиты стекла и повреждены крыши.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Ранее об ударе по Мерефе сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, мерефа, пострадавшая, прокуратура, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летняя женщина получила ранения в результате ракетного удара по городу Мерефа вечером 3 апреля".