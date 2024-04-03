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По Мерефе под Харьковом били противокорабельной ракетой, ранена женщина (фото)

Происшествия 21:46   03.04.2024
Елена Нагорная
По Мерефе под Харьковом били противокорабельной ракетой, ранена женщина (фото)

55-летняя женщина получила ранения в результате ракетного удара по городу Мерефа вечером 3 апреля, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По предварительным данным следствия, около 18:20 военные РФ атаковали город противокорабельной ракетой Х-59МК.

Повреждения получили здания гражданского предприятия. Произошел пожар. Также в домах выбиты стекла и повреждены крыши.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее об ударе по Мерефе сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 21:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летняя женщина получила ранения в результате ракетного удара по городу Мерефа вечером 3 апреля".