Военные РФ нанесли удар по Мерефе — начальник Харьковского гарнизона
Во время последней воздушной тревоги военные РФ нанесли удар по городу Мерефа, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
По его словам, информация о потерях и разрушениях уточняется.
Воздушная тревога длилась в регионе час — с 17:54 до 18:54. Мельник призывал жителей области быть в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, мерефа, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время последней воздушной тревоги военные РФ нанесли удар по городу Мерефа".