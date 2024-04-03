Военные РФ нанесли удар по Мерефе — начальник Харьковского гарнизона

Во время последней воздушной тревоги военные РФ нанесли удар по городу Мерефа, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

По его словам, информация о потерях и разрушениях уточняется.

Воздушная тревога длилась в регионе час — с 17:54 до 18:54. Мельник призывал жителей области быть в укрытиях.