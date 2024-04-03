Как выглядит после обстрела Купянск-Узловой, где был ранен мужчина (фото)

Последствия обстрела поселка Купянск-Узловой 3 апреля, где получил ранения 69-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.

По предварительным данным, враг бил из артиллерии. В поселке повреждены дома и автомобиль.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Как ранее сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, поселок Купянск-Узловой оккупанты обстреляли около 11:00.