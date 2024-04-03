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Как выглядит после обстрела Купянск-Узловой, где был ранен мужчина (фото)

Происшествия 17:08   03.04.2024
Елена Нагорная
Как выглядит после обстрела Купянск-Узловой, где был ранен мужчина (фото)

Последствия обстрела поселка Купянск-Узловой 3 апреля, где получил ранения 69-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.

По предварительным данным, враг бил из артиллерии. В поселке повреждены дома и автомобиль.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Как ранее сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, поселок Купянск-Узловой оккупанты обстреляли около 11:00.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 17:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрела поселка Купянск-Узловой 3 апреля, где получил ранения 69-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.".