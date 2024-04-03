70-летний мужчина ранен в результате обстрела поселка на Харьковщине
В результате российского обстрела поселка Купянск-Узловой, который произошел около 11:00, был ранен 70-летний мужчина, сообщили в Нацполиции.
Раненого доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Купянск-Узловой, мужчина, Нацполиция, обстрел, поселок, харьковщина, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 15:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российского обстрела поселка Купянск-Узловой, который произошел около 11:00, был ранен 70-летний мужчина, сообщили в Нацполиции.".