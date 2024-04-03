70-летний мужчина ранен в результате обстрела поселка на Харьковщине

В результате российского обстрела поселка Купянск-Узловой, который произошел около 11:00, был ранен 70-летний мужчина, сообщили в Нацполиции.

Раненого доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.