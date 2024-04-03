Live
  • Ср 03.04.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.32
  • EUR 42.28

70-летний мужчина ранен в результате обстрела поселка на Харьковщине

Происшествия 15:04   03.04.2024
Оксана Якушко
70-летний мужчина ранен в результате обстрела поселка на Харьковщине

В результате российского обстрела поселка Купянск-Узловой, который произошел около 11:00, был ранен 70-летний мужчина, сообщили в Нацполиции.

Раненого доставили в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Читайте также: По Харьковщине прилетели новые российские ракеты «Гром Е-1» (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 3.04: чиновники вывезли 19 уклонистов через «Шлях»
Главные новости Харькова 3.04: чиновники вывезли 19 уклонистов через «Шлях»
03.04.2024, 14:46
Оккупация Харькова была и есть в планах РФ. Но город будет биться — Доник
Оккупация Харькова была и есть в планах РФ. Но город будет биться — Доник
03.04.2024, 13:33
Зеленский сделал заявление про Харьков (видео)
Зеленский сделал заявление про Харьков (видео)
03.04.2024, 10:52
«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение
«Карточка харьковчанина» теперь будет цифровой: появится мобильное приложение
02.04.2024, 14:36
16-летний парень напился и избил прохожих возле торгового центра в Харькове
16-летний парень напился и избил прохожих возле торгового центра в Харькове
03.04.2024, 15:34
Завтра возобновляют движение пригородные поезда в Харьковской области
Завтра возобновляют движение пригородные поезда в Харьковской области
03.04.2024, 16:09

Новости по теме:

17:53
Новый дом получила семья с Харьковщины, чье жилье РФ забросала бомбами
08:34
Синегубов назвал населенные пункты Харьковщины, которые были под ударами РФ
16:05
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
11:04
Удар С-300 и пострадавший мужчина — прокуратура об обстрелах Купянщины (фото)
08:41
Около полуночи РФ нанесла ракетный удар по Купянску-Узловому — Синегубов

Вы читали новость: «70-летний мужчина ранен в результате обстрела поселка на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российского обстрела поселка Купянск-Узловой, который произошел около 11:00, был ранен 70-летний мужчина, сообщили в Нацполиции.".