По Харьковщине прилетели новые российские ракеты «Гром Е-1» (фото)
Армия РФ очередной раз ударила своим гибридом ракеты и авиабомбы по Боровой на Харьковщине.
Ночью по поселку Боровая ударили двумя ракетами «Гром Е-1», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Это очередная новая разрушительная разработка страны-террориста — создана на базе ракеты Х-38, по сути — это «гибрид» ракеты и авиабомбы.
«3 апреля примерно в 3:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по поселку Боровая Изюмского района. Повреждены учебные заведения и школьные гаражи», — проинформировали о последствиях прокуроры.
Пострадавших не было. Следователи на месте задокументировали военное преступление россиян.
Напомним, ранее такими же ракетами армия РФ ударила по мемориалу воинам Второй мировой войны в Боровой. Повреждена братская могила, а также — монумент погибшим участникам войны в Афганистане.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, новости Харькова, прокуратура, разрушения, ракетний удар, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 11:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ очередной раз ударила своим гибридом ракеты и авиабомбы по Боровой на Харьковщине".