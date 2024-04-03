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По Харьковщине прилетели новые российские ракеты «Гром Е-1» (фото)

Происшествия 11:42   03.04.2024
Оксана Горун
По Харьковщине прилетели новые российские ракеты «Гром Е-1» (фото)

Армия РФ очередной раз ударила своим гибридом ракеты и авиабомбы по Боровой на Харьковщине. 

Ночью по поселку Боровая ударили двумя ракетами «Гром Е-1», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Это очередная новая разрушительная разработка страны-террориста — создана на базе ракеты Х-38, по сути — это «гибрид» ракеты и авиабомбы.

«3 апреля примерно в 3:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по поселку Боровая Изюмского района. Повреждены учебные заведения и школьные гаражи», — проинформировали о последствиях прокуроры.

Разрушения в Боровой после ракетного удара 3 апреля 2024 3

Пострадавших не было. Следователи на месте задокументировали военное преступление россиян.

Разрушения в Боровой после ракетного удара 3 апреля 2024 2

Напомним, ранее такими же ракетами армия РФ ударила по мемориалу воинам Второй мировой войны в Боровой. Повреждена братская могила, а также — монумент погибшим участникам войны в Афганистане.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ очередной раз ударила своим гибридом ракеты и авиабомбы по Боровой на Харьковщине".