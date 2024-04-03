По Харьковщине прилетели новые российские ракеты «Гром Е-1» (фото)

Армия РФ очередной раз ударила своим гибридом ракеты и авиабомбы по Боровой на Харьковщине.

Ночью по поселку Боровая ударили двумя ракетами «Гром Е-1», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Это очередная новая разрушительная разработка страны-террориста — создана на базе ракеты Х-38, по сути — это «гибрид» ракеты и авиабомбы.

«3 апреля примерно в 3:20 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по поселку Боровая Изюмского района. Повреждены учебные заведения и школьные гаражи», — проинформировали о последствиях прокуроры.

Пострадавших не было. Следователи на месте задокументировали военное преступление россиян.

Напомним, ранее такими же ракетами армия РФ ударила по мемориалу воинам Второй мировой войны в Боровой. Повреждена братская могила, а также — монумент погибшим участникам войны в Афганистане.