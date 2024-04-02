Россияне разбили братскую могилу воинов Второй мировой на Харьковщине (фото)
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия обстрела Боровой, где армия РФ рушила мемориал погибшим во Второй мировой войне.
«Разбили братскую могилу Второй Мировой – армия террористов ударила по Боровой. Уже целят по памятникам и местам захоронений советских солдат. Россияне обстреляли монумент погибшим участникам конфликта в Афганистане, повредили помещение Боровской больницы, служебные автомобили. Более всего пострадал мемориал погибшим во Второй Мировой войне», — сообщил Болвинов.
Он отметил, что враг, вероятно, бил по поселку своей новой разработкой — «Гром-Е1». Она создана на базе ракеты Х-38, по сути — это очередной «гибрид» ракеты и авиабомбы.
В Боровой из-за удара повреждены также торговые павильоны и продуктовые магазины. В этот раз обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, Борова, Боровая, мемориал, новости Харькова, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия обстрела Боровой, где армия РФ рушила мемориал погибшим во Второй мировой войне".