Россияне разбили братскую могилу воинов Второй мировой на Харьковщине (фото)

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия обстрела Боровой, где армия РФ рушила мемориал погибшим во Второй мировой войне.

«Разбили братскую могилу Второй Мировой – армия террористов ударила по Боровой. Уже целят по памятникам и местам захоронений советских солдат. Россияне обстреляли монумент погибшим участникам конфликта в Афганистане, повредили помещение Боровской больницы, служебные автомобили. Более всего пострадал мемориал погибшим во Второй Мировой войне», — сообщил Болвинов.

Он отметил, что враг, вероятно, бил по поселку своей новой разработкой — «Гром-Е1». Она создана на базе ракеты Х-38, по сути — это очередной «гибрид» ракеты и авиабомбы.

В Боровой из-за удара повреждены также торговые павильоны и продуктовые магазины. В этот раз обошлось без пострадавших.