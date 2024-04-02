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Россияне разбили братскую могилу воинов Второй мировой на Харьковщине (фото)

Происшествия 07:51   02.04.2024
Оксана Горун
Россияне разбили братскую могилу воинов Второй мировой на Харьковщине (фото) Фото: Сергей Болвинов/facebook

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия обстрела Боровой, где армия РФ рушила мемориал погибшим во Второй мировой войне.

«Разбили братскую могилу Второй Мировой – армия террористов ударила по Боровой. Уже целят по памятникам и местам захоронений советских солдат. Россияне обстреляли монумент погибшим участникам конфликта в Афганистане, повредили помещение Боровской больницы, служебные автомобили. Более всего пострадал мемориал погибшим во Второй Мировой войне», — сообщил Болвинов.

разбили мемориал погибшим во Второй мировой в Боровой
Фото: Сергей Болвинов/facebook

Он отметил, что враг, вероятно, бил по поселку своей новой разработкой — «Гром-Е1». Она создана на базе ракеты Х-38, по сути — это очередной «гибрид» ракеты и авиабомбы.

разбили мемориал погибшим во Второй мировой в Боровой 3
Фото: Сергей Болвинов/facebook

В Боровой из-за удара повреждены также торговые павильоны и продуктовые магазины. В этот раз обошлось без пострадавших.

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разбили мемориал погибшим во Второй мировой в Боровой 4
Фото: Сергей Болвинов/facebook
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов показал последствия обстрела Боровой, где армия РФ рушила мемориал погибшим во Второй мировой войне".