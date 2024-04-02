Росіяни розбили братську могилу воїнів Другої світової на Харківщині (фото)

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов показав наслідки обстрілів Борової, де росіяни зруйнували меморіал загиблим у Другій світовій війні.

“Розбили братську могилу Другої Світової – армія терористів вдарила по Боровій. Вже цілять по пам’ятниках та місцях поховань радянських солдатів. Росіяни обстріляли монумент загиблим учасникам конфлікту в Афганістані, пошкодили приміщення Борівської лікарні, службові автомобілі. Найбільше постраждав меморіал загиблим у Другій Світовій війні”, – повідомив Болвінов.

Він зазначив, що ворог, ймовірно, бив по селищу своєю новою розробкою – “Гром-Е1”. Вона створена на базі ракети Х-38, по суті це черговий “гібрид” ракети та авіабомби.

У Боровій через удар пошкоджені також торгові павільйони та продуктові магазини. Цього разу обійшлося без постраждалих.