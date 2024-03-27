По Харкову ударили авіабомбами вперше з 2022-го – поліція (фото)

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов підтвердив попередню інформацію про удар авіабомбою по Харкову.

“По Харкову вдарили авіабомбами – вперше з 2022 року. Під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Він також уточнив, що поки що відомо про одного загиблого – у момент удару він знаходився на вулиці, біля будинку.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, постраждали вже 16 осіб.

“Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час. Я знаю – всі звикли до сигналу повітряної тривоги. Мало хто реагує на нього та ховається в укриття. Але я не втомлюся попереджати – ворог використає і це. Нині застосовує важче озброєння по місту. Тому закликаю – бережіть своє життя та життя дітей і близьких. Зважайте на можливість повторних ударів”, – наголосив Болвінов.