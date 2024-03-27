Головні новини Харкова 27.03: атака БПЛА, Машовець про “наступ на Харків”

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

08:20

При гіпотетичному “освобождении Харькова” росіяни можуть надірватися – Машовець

“Я цілком можу поділяти ту думку, що якщо самі росіяни сказали “на Харків”, або навіть “на Київ”, то, власне, так і буде… Можу, але не поділяю“, – написав військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. Розглядаючи можливі варіанти дій армії РФ під час літньо-осінньої кампанії 2024 року, Машовець принагідно прокоментував черговий російський “вкид” про “наступ на Харків”, який активно підхопили українські ЗМІ. Аналітик підкреслив, що при спробі гіпотетичного “освобождения Харькова” армія РФ може надірватися. Тому, як вважає Машовець, обере інші напрямки – на Донбасі. Детальніше.

08:02

Генштаб повідомив про 10 збитих вночі “шахедів” та одну атаку на Харківщині

Вночі над Україною, за даними Генштабу, збили 10 із 13 “шахедів”, які атакували країну. Протягом доби армія РФ завдала авіаударів по Новоєгорівці, Іванівці та Кислівці. І провела одну безрезультатну атаку на позиції Сил оборони у районі Іванівки.

07:21

Вночі Харківську область атакували “шахеди”: в Ізюмі була пожежа

Тривогу минулої ночі в Харкові та області оголошували один раз – з 01:20 до 03:27. О 02:14 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників – із Сумської області через Харківську. Напрямок був – на Дніпропетровщину.

Моніторингові канали тим часом повідомили про те, що ця група БПЛА рухається в бік Ізюма. Працювала ППО. Вранці ДСНС поінформувала про те, що через атаку безпілотника в Ізюмі сталася пожежа. Є постраждалий.

“Внаслідок влучання БПЛА в будівлю цивільної інфраструктури сталося загоряння на площі 3 кв. м. Постраждав чоловік, 1962 року народження”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Більше тривог не було.