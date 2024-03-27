По Харкову били з винищувача, “прильоти” в кількох місцях – прокуратура
По Харкову вдень прилетів плануючий боєприпас калібру 30 см, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
“Сьогодні близько 16-ї години російські військові, за попередніми даними з території Бєлгородської області із застосуванням винищувача здійснили пуск уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів калібру 30 см по місту Харкову. Внаслідок цього пуску на даний час маються декілька влучань у центральній частині міста, а саме в Шевченківський район. Внаслідок цього влучання пошкоджено близько 10 цивільних та адміністративних будівель, серед них один дошкільний навчальний заклад, а також одна школа”, – сказав Фільчаков.
Він зазначив, що на цей час відомо про одного загиблого та 16 поранених, серед них – чотири дитини.
“Наймолодшій дитині, яка постраждала внаслідок російської агресії, всього три місяці”, – підкреслив керівник Харківської обласної прокуратури.
Відомості про злочин РФ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України “порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним убивством”.
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О 15:50 27 березня пролунали вибухи у Харкові. Пізніше начальник військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни вдарили містом КАБами. Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, постраждали вже 16 осіб. По Харкову вдарили авіабомбами вперше з 2022-го, підтвердила поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 17:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову вдень прилетів плануючий боєприпас калібру 30 см, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков".