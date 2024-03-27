Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов
Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер міста.
“На дану хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирних мешканцях Харкова, наразі встановлюється“, – написав Терехов.
Пізніше він уточнив: постраждалих вже 10, серед них – чотири дитини.
Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив попередню інформацію, згідно з якою до обласного центру вперше дістали керованою авіабомбою.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов".