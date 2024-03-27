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Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов

Події 16:36   27.03.2024
Оксана Горун
Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов

Удар по Харкову, який нанесли росіяни вдень 27 березня, припав у район інституту невідкладної хірургії, повідомив мер міста.

“На дану хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирних мешканцях Харкова, наразі встановлюється“, – написав Терехов.

Пізніше він уточнив: постраждалих вже 10, серед них – чотири дитини.

Раніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив попередню інформацію, згідно з якою до обласного центру вперше дістали керованою авіабомбою.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:36;

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