Удар по Харькову пришелся у «неотложки», 1 погибший, 10 раненых — Терехов
Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр города.
«На данный момент известно об одном погибшем. Еще шесть раненых, двое в тяжелом состоянии. Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии. Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова, устанавливается», — написал Терехов.
Позже он уточнил: пострадавших уже 10, среди них четыре ребенка.
Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил предварительную информацию, согласно которой до областного центра впервые достали управляемой авиабомбой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, КАБ, неотложка, новости Харькова, погибший, поранений, раненый, терехов;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр города".