Удар по Харькову пришелся у «неотложки», 1 погибший, 10 раненых — Терехов

Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр города.

«На данный момент известно об одном погибшем. Еще шесть раненых, двое в тяжелом состоянии. Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии. Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова, устанавливается», — написал Терехов.

Позже он уточнил: пострадавших уже 10, среди них четыре ребенка.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил предварительную информацию, согласно которой до областного центра впервые достали управляемой авиабомбой.