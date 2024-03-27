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Удар по Харькову пришелся у «неотложки», 1 погибший, 10 раненых — Терехов

Происшествия 16:36   27.03.2024
Оксана Горун
Удар по Харькову пришелся у «неотложки», 1 погибший, 10 раненых — Терехов

Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр города.

«На данный момент известно об одном погибшем. Еще шесть раненых, двое в тяжелом состоянии. Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии. Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова, устанавливается», — написал Терехов.

Позже он уточнил: пострадавших уже 10, среди них четыре ребенка.

Ранее начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил предварительную информацию, согласно которой до областного центра впервые достали управляемой авиабомбой.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по Харькову, который произвели россияне днем 27 марта, пришелся в район института неотложной хирургии, сообщил мэр города".