Главные новости Харькова 27.03: атака БПЛА, Машовец о «наступлении на Харьков»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:20

При гипотетическом «освобождении Харькова» россияне могут надорваться — Машовец

«Я вполне могу разделять ту точку зрения, что если сами россияне сказали «на Харьков» или даже «на Киев», то, собственно, так и будет… Могу, но не разделяю», — написал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Рассматривая возможные варианты действий армии РФ в ходе летне-осенней кампании 2024 года, Константин Машовец попутно прокомментировал очередной российский «вброс» про «наступление на Харьков», который активно подхватили украинские СМИ. Аналитики подчеркнул, что при гипотетическом «освобождении Харькова» армия РФ может надорваться. Поэтому, как считает Машовец, выберет другие направления — на Донбассе. Подробнее.

08:02

Генштаб сообщил о 10 сбитых ночью «шахедах» и одной атаке на Харьковщине

Ночью над Украиной, по данным Генштаба, сбили 10 из 13 атаковавших страну «шахедов». В течение суток армия РФ нанесла авиаудары по Новоегоровке, Ивановке и Кисловке. И провела одну безуспешную атаку на позиции Сил обороны в районе Ивановки.

07:21

Ночью Харьковскую область атаковали «шахеды»: в Изюме был пожар

Тревогу минувшей ночью в Харькове и области объявляли один раз — с 01:20 по 03:27. В 02:14 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеских беспилотников — из Сумской области через Харьковскую. Направление было — на Днепропетровщину.

Мониторинговые каналы тем временем сообщили о том, что эта группа БПЛА двигается в сторону Изюма. Работала ПВО. Утром ГСЧС проинформировала о том, что из-за атаки беспилотника в Изюме произошел пожар. Есть пострадавший.

«В результате попадания БПЛА в здание гражданской инфраструктуры произошло возгорание на площади 3 кв. м. Пострадал мужчина, 1962 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Больше тревог не было.