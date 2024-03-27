Харьковчане снова могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта
Фото: Харьковский горсовет
Онлайн-трансляцию движения общественного транспорта возобновили в Харькове сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
«Это касается движения муниципальных автобусов, которые с самого утра курсируют с учетом работы метрополитена в тестовом режиме после технических обновлений», — отметил и. о. директора департамента инфраструктуры Александра Мирошниченко.
Он добавил, что возможность следить за курсированием наземного электротранспорта (трамваев и троллейбусов) появится, когда возобновят их движение.
Напомним, в январе в Харькове трансляцию сведений о передвижении общественного транспорта прекратили. Это сделали из соображений безопасности, сообщали в КП «Харьковский метрополитен».
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Онлайн-трансляцию движения общественного транспорта возобновили в Харькове сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.".