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Харьковчане снова могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта

Общество 11:09   27.03.2024
Виктория Яковенко
Харьковчане снова могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта Фото: Харьковский горсовет

Онлайн-трансляцию движения общественного транспорта возобновили в Харькове сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Это касается движения муниципальных автобусов, которые с самого утра курсируют с учетом работы метрополитена в тестовом режиме после технических обновлений», — отметил и. о. директора департамента инфраструктуры Александра Мирошниченко.

Он добавил, что возможность следить за курсированием наземного электротранспорта (трамваев и троллейбусов) появится, когда возобновят их движение.

Напомним, в январе в Харькове трансляцию сведений о передвижении общественного транспорта прекратили. Это сделали из соображений безопасности, сообщали в КП «Харьковский метрополитен».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Онлайн-трансляцию движения общественного транспорта возобновили в Харькове сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.".